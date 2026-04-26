WTA Madrid: Anastasia Potapova fixiert Achtelfinalduell mit Elena Rybakina

Anastasia Potapova hat durch einem umkämpften Dreisatzerfolg über Jelena Ostapenko das Achtelfinale von Madrid erreicht. Dort trifft die Österreicherin auf die Weltranglistenzweite Elena Rybakina.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 00:10 Uhr

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© GEPA pictures Anastasia Potapova rutschte als Lucky Loser ins Hauptfeld

Lucky Loser Anastasia Potapova ist beim WTA-1000-Turnier in Madrid ins Achtelfinale eingezogen. Die 25-Jährige, die zuletzt bei ihrem Heimturnier in Linz das Finale erreicht hatte, besiegte die Lettin Jelena Ostapenko in der dritten Runde am Sonntagabend mit 4:6, 6:4 und 6:4.

Potapova rutschte in Madrid erst wegen des krankheitsbedingten Rückzugs von Madison Keys ins Hauptfeld und wusste ihre zweite Chance zu nutzen. Am Freitag gewann die Nummer 56 der Welt gegen Zhang Shuai glatt mit 6:3 und 6:1 und auch gegen Ostapenko zeigte Potapova über weite Strecken des Spiels eine starke Leistung.

Potapova überzeugte im Arantxa Sanchez Stadium vor allem in mentaler Hinsicht: Ostapenko, die 2017 die French Open gewann, lag nach den Gewinn des ersten Satzes im zweiten Durchgang schon mit Break voran, konnte die 3:2-Führung aber nicht über die Ziellinie transportieren. Im dritten Abschnitt verspielte Ostapenko erneut einen Breakvorsprung, ehe Potapova nach 2:11 Stunden Spielzeit jubeln durfte.

Rybakina übersteht Test gegen Zheng

Nach dem Erfolg über die Nummer 21 der Setzliste bekommt es Potapova im Achtelfinale mit der Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina zu tun. Die Weltranglistenzweite machte in ihrer Drittrundenpartie gegen die chinesischen Olympiasiegerin Qinwen Zheng ebenfalls einen Satzrückstand wett und siegte mit 4:6, 6:4 und 6:3.

Für eine kleine Überraschung sorgte indes Marta Kostyuk, die Jessica Pegula mit 6:1 und 6:4 besiegte. In Catherine McNally, die gegen Katerina Siniakova zwei Matchbälle abwehrte, trifft die Ukrainerin im Achtelfinale erneut auf eine US-Amerikanerin. Auch Coco Gauff kämpfte sich in die Runde der letzten 16.

Das Einzel-Tableau in Madrid