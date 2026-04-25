WTA Madrid: Aryna Sabalenka marschiert ins Achtelfinale, Osaka wartet

Beim WTA-1000er-Turnier hat Aryna Sabalenka hat das Achtelfinale erreicht. In der dritten Runde siegte die Weltranglistenerste gegen Jaqueline Cristian mit 6:1 und 6:4. Als nächste Gegnerin wartet nun Naomi Osaka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 22:55 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka ist die Titelverteidigerin in Madrid.

Das war ein souveräner Auftritt, den Aryna Sabalenka am Samstagabend in Madrid vorführte. Gegen Jaqueline Cristian aus Rumänien blieb die Titelverteidigerin über die gespielten zwei Sätze makellos und domnierte mit ihrem Serve das Match. Der dominate Auftritt der Belarussin führte zu einem deutlichen ersten Satz, in dem Cristian nur ein Spiel auf das Scoreboard bringen konnte.

Im zweiten Satz lag es dann an der Rumänin, dass die Partie enger verlaufen sollte. Cristian hatte weniger mit ihrem Serve zu kämpfen und konnte so lange Zeit der aktuell besten Spielerin der Welt Paroli bieten. Doch Aryna Sabalenka, die zwischenzeitlich vier Breakbälle abwehren musste, schlug beim Stand von 4:4 zu und setzte sich mit einem Break ab. Anschließend servierte Sabalenka das Match ins Ziel und siegte nach 85 Minuten.

Osaka fordert Sabalenka im Achtelfinale

Damit steht Aryna Sabalenka als Titelverteidigerin in der spanischen Hauptstadt im Achtelfinale. Dort trifft die 27-Jährige auf Naomi Osaka, die sich am Abend gegen Anhelina Kalinina durchsetzen konnte. Osaka, aktuell auf Rang 15 in der Weltrangliste geführt, siegte deutlich mit 6:1 und 6:3. Das Match der ehemaligen Weltranglistenersten gegen die aktuell Erste im WTA-Ranking dürfte für viel Aufmerksamkeit sorgen, auch wenn Naomi Osaka auf dem Sand nicht ihr bestes Tennis spielt.

Ausgeschieden ist am Abend Jasmine Paolini. Die Italienerin unterlag der US-Amerikanerin Hailey Baptiste mit 5:7 und 3:6. Damit ist das Turnier für die Weltranglistenneunte wie im letzten Jahr in der dritten Runde beendet.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Madrid