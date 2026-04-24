WTA Masters Madrid: Gauff ohne Probleme, Mboko scheitert

Coco Gauff steht beim WTA Masters 1000-Turnier in Madrid in der dritten Runde. Das überraschende Aus kam hingegen für Victoria Mboko.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 20:47 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff stürmte in Madrid in die dritte Runde.

Die Weltranglisten-Dritte Gauff ließ beim 6:3 und 6:0-Erfolg über die Französin Leolia Jeanjean wenig anbrennen. Nächste Gegnerin der US-Amerikanerin ist die Rumänin Sorana Cirstea, die gegen die Italienerin Tyra Caterina Grant mit 6:2 und 7:6 (5) die Oberhand behielt.

Bereits ausgeschieden ist indes die an Nummer 10 gesetzte Victoria Mboko. Die 19-Jährige Kanadierin hatte gegen die US-Amerikanerin Caty McNally überraschend deutlich mit 4:6 und 1:6 das Nachsehen.

McNally trifft nun auf Katerina Siniakova, die Anna Blinkova keine Chance ließ.

Bereits früher am Freitag hatte sich unter anderem Elena Rybakina in die dritte Rund gespielt. Die Weltranglisten-Zweite musste jedoch beim 4:6, 6:3 und 7:5-Erfolg über die Rumänin Elena-Gabriela Ruse hart kämpfen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Madrid