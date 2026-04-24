WTA Madrid: Rybakina schrammt an Auftaktpleite vorbei

Stuttgart-Siegerin Elena Rybakina hat nur knapp ein Auftaktaus beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid vermieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 16:15 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina musste in ihrem ersten Match in Madrid zittern

Das war knapp für Elena Rybakina. Denn die Kasachen, die am Sonntag noch den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart für sich entscheiden konnte, musste gegen Gabriela Rose wirklich ihre ganze Kunst aufbieten, um am Ende doch noch mit 4:6, 6:3 und 7:5 als Siegerin den Manolo Santana zu verlassen.

Rybakina ist in Madrid an Position zwei gesetzt. Und trifft nun auf Qinwen Zheng. Die chinesische Olympiasiegerin musste gegen Sofia Kenin ebenfalls über die volle Distanz gehen.

Ansonsten brachte der Freitagnachmittag wenig Aufregung in der Caja Magica. Linda Noskova, die starke Tschechin, setzte sich gegen Emiliana Arango sicher mit 6:3 und 6:2 durch. Noskova spielt am Sonntag gegen Liudmila Samsonova, die gegen Janice Tuen nur drei Spiele abgab.

Ihre zweite Chance genutzt hat Anastasia Potapova: Die Neo-Österreicherin rutschte als Lucky Loserin anstelle von Madison Keys ins Hauptfeld (und das gleich in Runde zwei) und trifft nach dem 6:3 und 6:1 gegen Zhang Shuai nun auf Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



