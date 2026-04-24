WTA Madrid: Zheng müht sich redlich, Potapova nutzt ihr doppeltes Glück

Olympiasiegerin Qinwen Zheng ist mit Mühe in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Die Gunst der Stunde hat Anastasia Potapova genutzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 13:20 Uhr

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© Getty Images Qinwen Zheng ist in Madrid in die dritte Runde eingezogen

Grndsätzlich ist es ja schon mal erfreulich, wenn man als Lucky Loserin in ein Hauptfeld nachrückt. Geradezu fantastisch ist dies aber, wenn man für eine gesetzte Spielerin einspringt, die davor schon ein Freilos hatte. Genau dies ist Anastasia Potapova widerfahren, die nach der Absage von Madiosn Keys kurzfristig in Madrid zum Zug kam. Und die Neo-Österreicherin machte das Beste aus dieser Chance, gewann gegen Zhang Shuai sicher mit 6:3 und 6:1.

Die Gegnerin von Potapova in Runde drei wird in der Begegnung zwischen Jelena Ostapenko und Simona Waltert aus der Schweiz ermittelt.

Hart zu kämpfen hatte Olympiasiegerin Qinwen Zheng, die sich ja noch immer auf einer Comeback-Tour befindet. Zheng besiegte Sofia Kenin nach langsamem Start mit 6:2, 3:6 und 3:6. Und könnte nun auf Elena Rybakina treffen. Die Stuttgart-Siegerin muss zuvor aber noch gegen Gabrieal Ruse ran.

Ebenfalls in Runde drei eist Karolina Pliskova. Die Tschechin, so wie Zheng in jüngerer Vergangenheit von Verletzungen geplagt, sette sich gegen Maria Sakkari mit 6:4 und 7:6 (6) durch.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid