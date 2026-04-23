WTA Madrid: Sabalenka und Osaka trotz Mühe zum Auftakt ohne Satzverlust

Die Topfavoritin Aryna Sabalenka und die ehemalige Weltranglistenerste Naomi Osaka sind ohne Satzverlust in das WTA-1000-Turnier in Madrid gestartet, hatten dabei aber phasenweise etwas mehr Mühe als erwartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 19:16 Uhr

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© Getty Images Trotz ihrer Zweisatz-Erfolge zum Auftakt in Madrid wurden Aryna Sabalenka (l.) und Naomi Osaka (r.) ordentlich gefordert.

Sabalenka dominiert jeweils zum Schluss

Die topgesetzte Aryna Sabalenka sah sich in ihrer Auftakt-Begegnung beim WTA-1000er-Event in Madrid der US-Amerikanerin Peyton Stearns gegenüber. Nach einem frühen Aufschlagverlust kämpfte sich die 27-jährige Belarussin wieder in den Satz zurück und konnte in der Endphase ihre mentale Stärke ausspielen. Auch im zweiten Akt lag die Weltranglistenerste früh mit einem Break im Hintertreffen und konnte mit einem erneut starken Finish den 7:5, 6:3-Erfolg nach 95 Minuten herstellen. In der dritten Runde bekommt es Sabalenka mit der Rumänin Jaqueline Cristian zu tun.

Osaka zittert nach starkem Start

Einen gelungenen Start in die Partie feierte dagegen Naomi Osaka in ihrer Auftakt-Partie gegen Camila Osorio aus Kolumbien. Nach einer schnellen 3:0-Führung blieb die vierfache Major-Siegerin weiterhin am Drücker und ließ sich den Gewinn des ersten Durchgangs nicht mehr streitig machen. Im zweiten Satz erfuhr die 28-jährige deutlich mehr Widerstand, konnte aber nervenstark in der Schlussphase den 6:2, 7:5-Endstand fixieren und trifft nun in Runde 3 auf Anhelina Kalinina aus der Ukraine.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid