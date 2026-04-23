WTA Madrid: Siegemund unterliegt Paolini nur knapp
Laura Siegemund ist in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid nur knapp an Jasmin Paolini gescheitert.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 17:33 Uhr
Siegemund legte gegen die favorisierte Italienerin stark los, holte sich den ersten Satz mit 6:3. Dann kam Paolini besser ins Match, gewann die beiden folgenden Durchgänge mit 6:2 und 6:4.
Bereits gestern hatte sich Eva Lys der Chinesin Shang Zhuai geschlagen geben müssen. Damit ist keine deutsche Teilnehmerin mehr im Tableau in Madrid vertreten.
Hier das Einzel-Tableau in Madrid