WTA Madrid: Swiatek souverän, Svitolina scheitert überraschend

Während Iga Swiatek souverän in die dritte Runde des WTA-Tour-1000-Turniers eingezogen ist, musste sich Elina Svitolina überraschend schon nach dem ersten Match verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 15:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek ist in Madrid souverän in die dritte Runde eingezogen

Iga Swiatek nimmt dieser Tage jeden Sieg, den sie bekommen kann. Und die leichteren umso lieber. Und also wird die Polin mit dem Auftakt in der Caja Magica sehr zufrieden sein. Denn Swiatek besiegte Daria Signur mit 6:1 und 6:2. Auf ihre nächste Gegnerin muss Swiatek noch warten. Diese wird auf jeden Fall aus den USA kommen, es wird die Siegerin der Partie zwischen Alyia Parks und Ann Li sein.

Ebenfalls ohne Probleme weiter ist Belinda Bencic, die sich gegen Petra Marcinko mit 6:4 und 6:2 durchsetzen konnte. Bencic trifft nun auf die Russin Diana Shnaider.

Überraschend ausgeschieden ist Elina Svitolina. Die an Position sieben gesetzte Ukrainerin unterlag Anna Bondar mit 3:6 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid