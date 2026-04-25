Venus Williams: Erst die Met Gala und dann Paris?

Ihre Rückkehr auf Sand hat Venus Williams offenbar Freude bereitet. Die 45-Jährige liebäugelt mit einem Start bei den French Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 13:11 Uhr

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© Getty Images In Madrid verlor Venus Williams früh

Ihre zehnte Niederlage in Folge hat Venus Williams offenbar nicht entmutigt. Denn wie die 45-Jährige nach ihrer Auftaktniederlage in Madrid ankündigte, will sie in einem Monat offenbar auch bei den French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni) aufschlagen. “Ich würde gerne auf Sand weitermachen”, sagte Williams in der spanischen Hauptstadt.

Das WTA-1000-Turnier in Rom, für das sie im Einzel und Doppel Wildcards bekommen hätte, muss Williams allerdings auslassen. Schließlich wird die US-Amerikanerin am 4. Mai gemeinsam mit der Sängerin Beyoncé, der Schauspielerin Nicole Kidman und der ehemaligen langjährigen Chefredakteurin der Vogue, Anna Wintour, die Met Gala in New York mitveranstalten.

Williams schlug 2021 letztmals bei den French Open auf

Danach dürfte es für Williams, die in Madrid erstmals seit fünf Jahren wieder auf Sand aufschlug, nach Europa zurückgehen. Für eine Teilnahme an den French Open benötigt die 45-Jährige eine Wildcard. Bei ihrem bislang letzten Auftritt in Paris scheiterte die siebenfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin 2021 in Runde eins an Ekaterina Alexandrova.

In Madrid fand Williams jedenfalls wieder Gefallen am Sandplatztennis. “Es war ein toller Start, mir wieder einmal die Füße schmutzig zu machen", sagte die ehemalige Weltranglistenerste, die aktuell nur mehr auf Position 479 liegt. Sie werde noch etwas Zeit auf Asche benötigen. “Ich habe schon seit Jahren nicht mehr auf Sand gespielt. Aber ich mag es. Es macht Spaß.”