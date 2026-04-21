WTA Masters Madrid: Debakel für Venus Williams - Tennisikone mit bitterem Negativrekord

Venus Williams kassierte beim WTA-1000-Turnier in Madrid das nächste frühe Aus und stellte damit einen unerwünschten Rekord auf. Indes macht auch ihre Schwester Serena wieder von sich reden.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 20:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Venus Williams in Madrid

Venus Williams verlor in Madrid erneut. Die 45-Jährige unterlag in der ersten Runde der Spanierin Kaitlin Quevedo mit 2:6, 4:6 und wirkte dabei über weite Strecken hinweg komplett chancenlos. Besonders bitter: Es war bereits die zehnte Niederlage in Folge auf WTA-Niveau.

Damit schreibt Venus wieder mal Tennisgeschichte, wenngleich auf die unangenehme Art. Seit Einführung der WTA-Weltrangliste im Jahr 1975 verlor nämlich keine ehemalige Nummer eins je zehn Matches am Stück.

Wildcards ohne Happy End

Williams erhält derzeit zwar immer noch Einladungen für große Turniere, doch sportlich zahlte sich das zuletzt kaum aus. In Melbourne und Indian Wells war sie noch nah dran, ihre Negativserie zu beenden, vergab dort aber ihre Chancen jeweils im dritten Satz. Es drängt sich also die berechtigte Frage auf, wie lange Williams sich noch motivieren kann.

Venus im Doppel noch vertreten

Ganz vorbei ist Madrid für Venus Williams allerdings noch nicht. Im Doppel tritt sie gemeinsam mit der Britin Katie Boulter an und bekommt dort eine neue Chance auf ein Erfolgserlebnis. Vielleicht kann sie bei geringerer Belastung ihrer Spielfreude auf der großen Bühne weiter frönen.

Serena Williams spielt jetzt Padel

Während Venus weiter auf den nächsten Sieg wartet, genießt ihre Schwester Serena das Leben abseits der Tour. In Miami überraschte sie kürzlich ein paar Hobbyspieler auf einem Padel-Court, als sie sich plötzlich als Mitspielerin anbot. Die Aktion war Teil einer neuen Werbepartnerschaft mit Heineken 0.0, die darauf abzielte, zu zeigen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann.

Hier das Einzeltableau der Damen in Madrid