Iga Swiatek: Die Suche nach der Formkurve im roten Sand

Iga Swiatek läuft aktuell ihrer Topform hinterher. Mit neuem Coach soll die Wende kommen, die die ehemalige Nummer eins ganz schnell wieder zu einer absoluten Topfavoritin auf dem roten Sand machen kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 12:27 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek sucht aktuell noch nach ihrer guten Sandplatzform.

Die vergangenen Wochen gehörten für Iga Swiatek sicherlich zu den eher schwierigeren in der bisherigen Tenniskarriere der Polin. Die ehemalige Weltranglistenerste tauschte auf der Coachingposition Wim Fissette mit Francisco Roig und begab sich gar in die Hände von Rafael Nadal und dessen Academy, um nach zuletzt eher enttäuschenden Ergebnissen wieder in die Spur zu finden.

In der vergangenen Woche war in Stuttgart nach dem zweiten Match gegen Mirra Andreeva das Turnier beendet. Die Dreisatzniederlage war sicherlich keine Klatsche, aber aktuell wirkt das Spiel von Swiatek etwas verklemmt. Das zeigte auch die Erstrundenniederlage beim WTA-1000er-Turnier in Miami gegen Landsfrau Magda Linette. Viel mehr geht es um fehlende Leichtigkeit, das gewisse Selbstverständnis einer Spitzenspielerin.

Swiatek siegte 2024 in Madrid

An Madrid hat Swiatek mit dem Titel im Jahr 2024 zumindest gute Erinnerung, doch dass dieser Fakt nicht ausreicht zeigte das Event in Stuttgart. Denn dort siegte Swiatek auch bereits zwei Mal. Ein mögliches erstes Match gegen Daria Kasatkina (trifft in Runde eins auf eine Qualifikantin) könnte den Weg für die kommenden Wochen vorzeichnen. Mit dem Halbfinale aus dem letzten Jahr hat Swiatek auch einige Punkte in der spanischen Hauptstadt zu verteidigen.

“Das Match gab mir ein gutes Gefühl”, resümierte Iga Swiatek in Stuttgart nach der Niederlage gegen Mirra Andreeva. Das spricht zumindest dafür, dass die sechsfache Grand-Slam-Siegerin vom Mindset her positiv bleibt, die seit September des letzten Jahres auf einen Titel auf der Tour wartet.

“Beste Trainingswochen vor einer Sandplatzsaison”

Sollten die neuen Inhalte von Coach Francisco Roig greifen und das Selbstvertrauen damit steigen, ist mit Iga Swiatek auch direkt wieder in Paris zu rechnen, wo sie bereits vierfach triumphiert. Die ersten gemeinsamen Trainingswochen bezeichnete Swiatek zu Beginn der Woche als “beste Trainigswochen vor einer Sandplatzsaison.”

Vielleicht ist Iga Swiatek aktuell eines der besten Beispiele dafür, wie schnell Selbstvertrauen den Erfolg beeinflussen kann. Die Sandplatzsaison wird es zeigen.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid