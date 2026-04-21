WTA Madrid: Inklusive Bagel! Laura Siegemund erreicht zweite Runde

Laura Siegemund hat beim WTA-1000er-Event in Madrid die erste Runde erfolgreich bestritten. Gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien siegte die aktuell beste deutsche Spielerin mit 6:4 und 6:0.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 14:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Laura Siegemund erreichte bei den WTA-1000ern in Indian Wells und Miami jeweils die zweite Runde.

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Madrid nach einer souveränen Vorstellung die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann ihr Auftaktmatch mit 6:4, 6:0 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu und überstand in der spanischen Hauptstadt erstmals seit 2023 wieder die erste Runde. Siegemund (38) bekommt es bei dem Sandplatzturnier der 1000er-Kategorie nun mit der Weltranglistenneunten Jasmine Paolini aus Italien zu tun.

Nachdem es im ersten Satz noch ausgeglichen zwischen den beiden Kontrahentinnen zuging, war Siegemund im zweiten Satz die deutlich überlegenere Spielerin. Die Überlegenheit führte sogar dazu, dass Begu kein Spiel mehr auf das Scoreboard bringen sollte. Nach 1:27 durfte die gebürtige Filderstädterin damit einen hoch verdienten Erstrundenerfolg feiern.

Siegemund und Lys in Madrid noch dabei

Zuvor war Tatjana Maria in der ersten Runde ausgeschieden. Die 38-Jährige konnte den Schwung aus Rouen nicht mitnehmen und unterlag ihrer 20 Jahre jüngeren Gegnerin Laura Samson aus Tschechien mit 4:6, 2:6. Vergangene Woche hatte Maria es noch bis ins Halbfinale beim Sandplatzturnier in Nord-Frankreich geschafft, damit erzielte sie ihr bisher bestes Saisonergebnis.

Nun sind nur noch Siegemund und Eva Lys in Madrid dabei. Lys spielt am Mittwoch zum Auftakt gegen die Chinesin Zhang Shuai.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid