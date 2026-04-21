WTA Madrid: Tatjana Maria scheitert in Runde eins an Wildcardteilnehmerin

Beim WTA-1000er-Turnier in Madrid hat Tatjana Maria den Einzug in die zweite Runde verpasst. Gegen die Tschechin Laura Samson unterlag die 38-Jährige mit 4:6 und 2:6.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 12:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tatjana Maria erreichte in der letzten Woche beim WTA-Turnier in Rouen das Halbfinale.

Tatjana Maria hat den Schwung aus Rouen nicht mitnehmen können und ist in der ersten Runde des WTA-Turniers in Madrid ausgeschieden. Die 38-Jährige unterlag ihrer 20 Jahre jüngeren Gegnerin Laura Samson aus Tschechien mit 4:6, 2:6. Vergangene Woche hatte Maria es noch bin ins Halbfinale beim Sandplatzturnier in Nord-Frankreich geschafft, damit erzielte sie ihr bisher bestes Saisonergebnis.

Gegen Samson hatte die Rasenexpertin diesmal mit ihrem ersten Aufschlag zu kämpfen. Damit sind nur noch Laura Siegemund und Eva Lys bei dem 1000er-Turnier dabei. Siegemund trifft am frühen Dienstagnachmittag auf Irina-Camelia Begu (Rumänien) - Lys spielt am Mittwoch zum Auftakt gegen die Chinesin Zhang Shuai.

Auf 1000er-Ebene läuft es in diesem Jahr für Tatjana Maria bisher nicht gut. Auch bei den beiden Turnieren in den USA setzte es jeweils in der ersten Runde eine Niederlage. In Doha und Dubai ereilte die routinierte DTB-Spielerin im Februar ebenfalls das direkte Aus zum Auftakt.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid