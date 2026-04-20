Maria Sharapova startet eigenen Podcast

Maria Sharapova geht unter die Podcasterinnen. Allerdings mit einem anderen Ansatz als ihre Kolleginnen und Kollegen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 11:54 Uhr

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© Getty Images Maria Sharapova

“Bescheiden, aber nicht leise. Grimmig, aber nicht unverschämt. Aufgeschlossen, aber nicht unsicher. Schön, aber nicht zerbrechlich. Stark, wütend, kompliziert, erfolgreich, unvollkommen - mit diesen Begriffen werden Frauen immer wieder konfrontiert - und damit, dass sie im Gegensatz zueinander stünden. Stattdessen sind sie einzelne Komponenten, die uns ausmachen.”

So der starke Einstieg in die Promotion für ihren neuen Podcast. “Viele Jahre im Laufe meiner Karriere habe ich mir anhören müssen, dass ich nicht entschlossen und gleichzeitig elegant auf dem Platz sein könne", so Sharapova weiter. Und zu oft würden Frauen in eine Kiste gesteckt. Daher wolle sie einen Podcast machen mit Frauen, die an mehr glauben als an das, was andere von ihnen denken würden.

In ihrem Podcast mit dem Titel “Pretty Tough” (noch so ein Wortspiel der vermeintlichen Gegensätze) gehe es um das Streben nach Exzellenz - ohne Entschuldungen. Die erste Folge soll am 22. April erscheinen.

Sharapova reiht sich damit ein in die Reihe an Podcastern aus dem Tennisbusiness - wie Andy Roddick, Kim Clijsters oder Caroline Garcia. Während diese sich allerdings dem Tennis widmen, scheint Sharapova den Bogen weiterzuspannen.