Rouen: Marta Kostyuk holt zweiten WTA-Titel

Marta Kostyuk hat sich beim WTA-Turnier im französischen Rouen ihren zweiten Turniersieg auf der Tour geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 17:17 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk

In einem ukrainischen Finale schlug Kostyuk ihre Landsfrau Veronika Podrez mit 6:3, 6:4.

Kostyuk, die Weltranglisten-27. war in Rouen topgesetzt; Podrez, im Ranking auf Platz 209 notiert, war über die Qualifikation ins Hauptfeld gelangt. Die 19-Jährige wird sich nun deutlich verbessern und erstmals unter die Top 150 einziehen.

Kostyuk hatte ihr bislang einziges WTA-Turnier in 2023 in Austin geholt.

Im Halbfinale von Rouen hatte sie gegen Tatjana Maria gewonnen.