WTA: Auch Elena Rybakina kommt nach Bad Homburg

Auch Australian Open-Siegerin Rybakina schlägt in Bad Homburg auf! Damit sind drei der vier amtierenden Grand Slam-Champions im Kurpark am Start.

von PM

zuletzt bearbeitet: 08.06.2026, 20:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elena Rybakina hat in diesem Jahr schon ein Grand-Slam-Turnier gewonnen

Elena Rybakina kommt zu den Bad Homburg Open powered by Solarwatt! Die Nummer zwei der Welt wird beim WTA 500-Boutiqueturnier topgesetzt sein. Damit sind im Kurpark drei der vier amtierenden Grand Slam-Champions dabei: Vor Australian Open-Siegerin Rybakina hatten bereits Wimbledonsiegerin Iga Swiatek und die frischgebackene French Open-Queen Mirra Andreeva gemeldet.

Rybakina hatte Anfang des Jahres in Melbourne triumphiert und ihren zweiten Major-Pokal nach Wimbledon 2022 geholt. Die 1,84 Meter große Kasachin gilt als exzellente Strategin und Aufschlägerin. Weitere Grand Slam-Siegerinnen im Draw der Bad Homburg Open powered by Solarwatt sind neben Rybakina, Swiatek und Andreeva auch Naomi Osaka und Wildcard-Inhaberin Venus Williams, die Grande Dame mit allein fünf Wimbledontiteln im Einzel.

Spielerin der Stunde: Andreeva unmittelbar vor Wimbledon im Kurpark

Das neuste Mitglied im Grand Slam-Club ist "Teenie" Andreeva. Die 19-Jährige hatte erst am vergangenen Samstag das Finale von Roland Garros gewonnen und sich ihren ersten Major-Titel gesichert. Die Nummer sechs der Welt ist die jüngste French Open-Siegerin seit Monica Seles im Jahr 1992.

„Trotz ihres jungen Alters hat sie sich schon in der Weltspitze etabliert. Mit dem Sieg in Paris hat Mirra nun den nächsten großen Schritt gemacht“, sagte Angelique Kerber, Sportdirektorin der Bad Homburg Open powered by Solarwatt über Andreeva: „Umso mehr freuen wir uns, Mirra im Kurpark begrüßen zu dürfen. Für unsere Fans ist es eine besondere Gelegenheit, die aktuelle French Open-Siegerin unmittelbar vor Wimbledon live zu sehen.“

Neben Rybakina, Swiatek und Andreeva wollen auch die weiteren Top 10-Spielerinnen Elina Svitolina und Karolina Muchova bei der Titelvergabe an geschichtsträchtiger Stätte ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Der Hauptfeld-Cut bei der sechsten Auflage des WTA 500-Rasenturniers liegt bei Weltranglistenposition 30.