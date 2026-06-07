WTA Queen's Club: Serena Williams kennt ihre Comeback-Gegnerinnen

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Serena Williams in der kommenden Woche in London ihr Comeback feiert. Mittlerweile bekamen die US-Amerikanerin und Doppelpartnerin Victoria Mboko auch schon die erste Aufgabe zugelost.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 20:53 Uhr

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© Getty Images Serena Williams kehrt auf die Tour zurück

In der kommenden Woche wird Serena Williams beim WTA-500-Event im Londoner Queen's Club nach fast vierjähriger Turnierpause ihr Comeback feiern. Die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin beschränkt sich vorerst auf das Doppel - und wird in Englands Hauptstadt mit Youngster Victoria Mboko spielen. Seit Freitag kennen die beiden nun auch ihre Auftaktgegnerinnen.

Williams und Mboko bekommen es in der ersten Runde in Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) mit der Nummer drei des Turniers zu tun. Bei einem Sieg könnte es zu einem Duell mit der Deutschen Laura Siegemund kommen, die in London an der Seite von Leylah Fernandez aufschlägt.

Rybakina im Einzel topgesetzt

Noch ist unklar, welches Ausmaß Williams' Comeback annehmen wird. Am Freitag bestätigten die Veranstalter des WTA-500-Events in Berlin jedenfalls, dass die ehemalige Weltranglistenerste auch beim Rasenevent in Deutschlands Hauptstadt im Doppel aufschlagen wird. “Ich freue mich darauf, vor den deutschen Fans anzutreten und meinen Schwung während der Rasensaison weiter auszubauen”, wurde Williams zitiert.

In London kann sich unterdessen auch das Teilnehmerfeld im Einzel sehen lassen. Topgesetzte Spielerin ist Elena Rybakina, die Anfang des Jahres die Australian Open gewann und in Wimbledon eine der großen Favoritinnen auf den Titel sein wird. Konkurrenz bekommt die Kasachin unter anderem von Amanda Anisimova und French-Open-Halbfinalistin Marta Kostyuk.

Das Doppel-Tableau in London

Das Einzel-Tableau in London