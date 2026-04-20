Im Race jetzt an der Spitze: Elena Rybakina überholt Aryna Sabalenka

Der Titel in Stuttgart beschert Elena Rybakina nicht nur viel Preisgeld und ein neues Auto, sondern auch den Spitzenplatz im Race. In der Weltrangliste ist dieser noch weit entfernt, denn Aryna Sabalenka hat weiterhin einen komfortablen Vorsprung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 11:54 Uhr

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© Getty Images

Während es in dieser Woche an der Spitze der Weltrangliste der Frauen wenig Bewegung zu vermelden gibt, so ist immerhin im Race zu den WTA Finals eine Veränderung zu vermelden, die eine gewisse Wertigkeit besitzt. Denn mit dem Titel in Stuttgart setzt sich Elena Rybakina in dieser Woche an die Spitze der Jahreswertung und löst Aryna Sabalenka als nominell erfolgreichste Spielerin im Kalenderjahr ab.

In der Weltrangliste bleibt es jedoch weiterhin bei der Konstellation, dass die Belarussin die Spitze innehält und Elena Rybakina vor Coco Gauff und Iga Swiatek den zweiten Platz belegt. Rybakina verkürzt den Abstand auf Primus Sabalenka nach der Stuttgart-Woche nun auf ca. 2400 Punkte. Von einem Angriff auf die Spitzenposition kann also trotz der aktuell guten Verfassung der Kasachin nicht die Rede sein.

Viel Bewegung gibt es auch auf den folgenden Rängen nicht besonders. Marta Kostyuk, die sich den Titel in Rouen sicherte, springt um fünf Plätze auf Rang 23. Einen kleinen Absturz muss in dieser Woche Jelena Ostapenko verkraften, die um 18 Ränge abfällt und nun Platz 40 belegt. Die Titelverteidigerin von Stuttgart schied in der ersten Runde aus. Die Konsequenz folgt an diesem Montag.

Siegemund führt deutsches Quartett an, Potapova ein ÖTV-Duo

Aus deutscher Sicht macht Tatjana Maria ein paar Plätze gut. Die 38-Jährige scheiterte im Halbfinale an Kostyuk und schiebt sich um neun Ränge auf Platz 53. Beste deutsche Spielerin bleibt Laura Siegemung mit Platz 47. Eva Lys belegt Rang 72 und mit Tamara Korpatsch (Platz 99) dringt eine weitere deutsche Spielerin in dieser Woche in die Top 100 vor.

Auch aus Österreich könnten demnächst vier Spielerinnen den Top 100 angehören. In dieser Woche gehören jedoch vorerst Anastasia Potapova (Platz 56) und Lilli Tagger (91/ neues Karrierehoch) dem elitären Kreis an. Sinja Kraus (104) und Julia Grabher (107) sind allerdings nicht mehr weit von einem Einzug entfernt.