Vor Madrid: Nach Swiatek übt auch Ruud wieder bei Rafael Nadal

Die Saison 2026 läuft für Casper Ruud sportlich nicht gut. Aktuell versucht der Norweger gerade, in der Rafa Nadal Academy wieder Schwung aufzunehmen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 12:03 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud traniert aktuell ein paar Tage in der Rafa Nadal Academy

Iga Świątek haben die Trainingstage in der Rafa Nadal Academy sicherlich gut getan, auch wenn die Polin im Viertelfinale von Stuttgart an Mirra Andreeva gescheitert ist. Die Russin wird schön langsam zur Angstgegnerin von Swiatek, hat sie doch die drei jüngsten Begegnungen für sich entscheiden können.

Ein paar Taga nach der polnischen Ausnahmespielerin hat sich ein anderer Sandplatz-Krösus auf nach Manacor gemacht: Casper Ruud. Der Norweger feiert privat einen Erfolg nach dem anderen (Hochzeit! Geburt des ersten Kindes!!), auf dem Court läuft es indes nicht rund. Und da ist es kein Wunder, dass Ruud gerade jetzt noch einmal an sich feilt: denn kommende Woche geht es ja in Madrid los. Und da hat er 1.000 Punkte zu verteidigen.

Sinner in Madrid noch nie im Finale

Auch jüngere Sportfreunde sollten und werden sich erinnern: 2025 hat Ruud im Endspiel in der Caja Magica gegen Jack Draper gewonnen. Allerdings stand das gesamte Turnier im Zeichen der Absenzen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Sinner durfte noch nicht, Alcaraz wollte zwar gerne, konnte aber nicht, weil er verletzt war. Letzteres ist aktuell wieder der Fall. Jannik Sinner aber reist als haushoher Favorit in die spanische Hauptstadt. Auch wenn er in Madrid bislang noch nicht einmal ein Finale erreichen konnte.

Casper Ruud wiederum hat sein letztes Endspiel im Herbst 2025 in Stockholm bestritten. Und gewonnen. Seitdem läuft es aber nicht rund. Zuletzt in Monte-Carlo musste er gegen Félix Auger-Aliassime aufgeben, in der laufenden Woche fehlt Ruud in Barcelona, wo er doch eigentlich zuletzt Stammgast war. Stattdessen übt der mittlerweile 27-Jährige also bei Rafael Nadal. Und wenn die Arbeit getan ist, wird er sicherlich auch noch seine Golfschläger strapazieren. Vielleicht sogar mit Rafa, der zuletzt ja beim Masters in Augusta zu Gast war.

