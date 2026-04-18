ATP München: Flavio Cobolli bremst Alexander Zverev

Titelverteidiger Alexander Zverev ist im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München mit 3:6 und 3:6 an Flavio Cobolli gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 15:04 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli am Samstag in München

Wenn man vor diesem Match gefragt hätte, wer mit seinen Aufschlagspielen weniger Probleme haben würde, dann wäre die Antwort wohl recht eindeutig auf Alexander Zverev gefallen. Aber ein gefehlt: Flavio Cobolli dominierte mit dem Service, wie es dem Italiener gegen einen Spieler der Güteklasse von Zverev wohl selten gelungen ist. Und nachdem Cobolli auch in den Ballwechseln als Returnspieler stark mitspielte, ging er mit 6:3 und 6:3 vollkommen verdient als Sieger vom Center Court beim MTTC Iphitos.

Lediglich beim Stand von 5.2 im zweiten Satz, als es darum ging, sich den Finalplatz bei den BMW Open 2026 endgültig zu sichern, zeigte Cobolli Nerven. Und ließ das erste Break im Match überhaupt zu. Ein Strohfeuer. Denn wenige Augenblicke später gab Zverev erneut seinen Aufschlag ab.

Cobolli gewinnt erstmals gegen Zverev

Alexander Zverev indes muss auf seinen vierten Titel in München warten. Gestern hatte er noch gemeint, dass der Auftritt gegen Francisco Cerundolo eigentlich der beste auf Sand 2026 gewesen sei, am Halbfinaltag leistete sich Zverev dann zu viele schwächere Phasen. Für Cobolli war es der erste Sieg im dritten Duell mit der deutschen Nummer eins.

Nach dem Sieg konnte Cobolli auf dem Court fast nicht das Interview führen: Mit gebrochener Stimme erzählte er, dass gestern ein guter Freund von ihm gestorben sei.

Im zweiten Match der Vorschlussrunde treffen mit Ben Shelton der Vorjahresfinalist und mit Alex Molcan der Überraschungsmann des Turniers aufeinander. Shelton konnte gestern das freudvoll erwartete erste Treffen mit Joao Fonseca gewinnen. Molcan besiegte Denis Shapovalov sicher in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in München



