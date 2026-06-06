French Open 2026: Cornet schießt nach Zverev-Scherz scharf zurück

Eine augenzwinkernde Aussage von Alexander Zverev nach seinem Halbfinalsieg in Paris sorgte für Lacher auf dem Court – bei Alizé Cornet allerdings für blankes Unverständnis.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 15:53 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev machte sich bei Alize Cornet erneut nicht beliebt

Was für die Zuschauer auf dem Court Philippe-Chatrier ein gelungener Scherz war, kam bei Alize Cornet überhaupt nicht gut an. Die ehemalige Weltranglistenelfte kritisierte eine Aussage von Alexander Zverev nach dessen Halbfinalerfolg bei den French Open scharf und warf dem Deutschen mangelnden Respekt gegenüber seinen Berufskollegen vor.

Auslöser war eine Frage im On-Court-Interview, was ihm unmittelbar vor einem Match durch den Kopf gehe. Zverev antwortete mit einem Grinsen, dort sei „absolut gar nichts“ los. Anschließend legte der Deutsche nach und meinte scherzhaft, Sportler hätten oft nicht allzu viel „auf dem Kasten“ und manchmal sei es sogar einfacher, nicht zu viel nachzudenken. Die Bemerkung wurde vom Publikum mit Applaus und Gelächter aufgenommen.

Cornet kein Fan des Deutschen

Cornet reagierte im französischen Fernsehen dagegen ungehalten. Die 36-Jährige erklärte, sie sei aufgrund der Aussage regelrecht fassungslos. Wenn Zverev über sich selbst sprechen wolle, sei das seine Sache. Alle Athletinnen und Athleten pauschal als wenig intelligent darzustellen, halte sie jedoch für völlig unangemessen. Selbst wenn die Bemerkung humorvoll gemeint gewesen sei, habe sie daran nichts Lustiges erkennen können.

Die Kritik kommt nicht überraschend. Cornet hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach erkennen lassen, dass sie kein großer Fan des Deutschen ist. Vor dem French-Open-Finale 2024 hatte sie offen erklärt, sie hoffe auf einen Sieg von Carlos Alcaraz. Vom Spanier sei sie seit dessen Karrierebeginn begeistert, bei Zverev sehe das „aus verschiedenen Gründen“ deutlich anders aus.

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