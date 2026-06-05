CH Bad Rappenau: Dedura und Squire ziehen ins Halbfinale ein

Mit Diego Dedura und Henry Squire sind zwei deutsche Spieler in das Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Bad Rappenau eingezogen. Marvin Möller ist im Viertelfinale knapp gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 20:34 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Diego Dedura vor ein paar Wochen in München

Für die größte Überraschung des tages sorget wohl Diego Dedura. Der Leinkshänder ist ja mit einer NextGen-Wildcard ins Haupfeld gekommen und besiegte am Freitag mit Marco Trungelitti die Nummer eins des Turniers mit 6:2 und 6:3. Dedura trifft nun auf Luka Mikrut, der sich gegen Marvin Möller in einem engen Match mit 5:7, 7:5 und 6:3 behaupten konnte.

Dennovh hat auch ein zweiter Deutscher die Chance auf einen Endspiel-Platz in Bad Rappenau, nämich Henry Squire. Eben der gewann sein Viertelfinale gegen Alejandro Moro Canas mit 7:6 (3) und 6:3. Morgen geht es nun gegen den an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Emilio Nava.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Rappenau