ATP Stuttgart: Wegen Paris-Endspiel - Zverev am Weissenhof nicht dabei

Neben Alexander Zverev wird auch Hoffnungsträger Justin Engel beim ATP-Rasen-Event am Stuttgarter Weissenhof fehlen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 15:08 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev muss wegen der Finalteilnahme in Paris auf das Heimturnier in Stuttgart verzichten

Alexander Zverev wird nach seinem Einzug in das Finale der French Open nicht am ATP-World-Tour-250-Turnier am Stuttgarter Weissenhof teilnehmen. Das teilte der Veranstalter nach dem 7:5, 6:2, 3:6, 6:3-Erfolg des Hamburgers in Paris gegen Jakub Mensik mit. Auch der 20 Jahre alte Tscheche sowie Zverevs italienischer Finalgegner Flavio Cobolli verzichten auf einen Start.

"Dass Alexander Zverev seinen ganzen Fokus jetzt auf die French Open legt, ist nur allzu verständlich und nachvollziehbar. Wir wünschen ihm für das Endspiel in Paris alles Gute und drücken ihm dafür die Daumen", sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer: "Ein Erfolg von Sascha in Roland Garros würde dem deutschen Tennis einen riesigen Impuls verleihen, daher werden wir am Sonntag das Geschehen in Frankreich auch aufmerksam verfolgen."

Engel weiterhin mit Ellbogenproblemen

Zverev hatte im Vorjahr das Finale des Rasenturniers gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verloren. Der Titelverteidiger ist auch in diesem Jahr wieder dabei, die Setzliste des 250er-Wettbewerbs führt sein Landsmann und Nummer fünf der Welt Ben Shelton an.

Nach den Änderungen in der Teilnehmerliste stehen mit Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff drei deutsche Spieler im Hauptfeld. Der deutsche Hoffnungsträger Justin Engel muss ebenfalls eine Teilnahme am Rasenturnier verzichten. Der 18-Jährige laboriert weiter an Ellbogenproblemen, die am Montag in Basel näher untersucht werden sollen.

Das Einzel-Qualifikations-Tableau in Stuttgart