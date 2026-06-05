CH Bad Rappenau: Next Gen Diego Dedura frech und unbekümmert

Das ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 100 in Bad Rappenau ist weiterhin ein gutes Pflaster für die deutschen Spieler. Neben dem Berliner Youngster Diego Dedura schafften auch Henri Squire aus Düsseldorf und der Hamburger Marvin Möller, der im DTB-Duell gegen den Münchner Max Rehberg triumphierte, den Sprung ins Viertelfinale.

von PM / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 06:53 Uhr

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© Neckarcup Der Berliner Diego Dedura kämpfte sich beim Challenger in Bad Rappenau ins Viertelfinale.

„Ich bin einfach überglücklich, das hat Spaß gemacht, vor so vielen Zuschauern zu spielen“, sagte Diego Dedura, nach seinem 7:6 und 7:6-Erfolg über den Brasilianer Joao Lucas Reis Da Silva beim Neckarcup 2.0 am Donnerstag in Bad Rappenau. Der Auftritt des 18-Jährigen begeisterte die Besucher. Jugendlich frech und unbekümmert bot er dem Südamerikaner Paroli – und zeigte überhaupt keine Nerven im ersten Tiebreak, der mit 14:12 an den Deutschen ging. Mit seinen platzierten Grundlinienschlägen und einem variablen Spiel, mal Topspin, mal Slice, mal Vorhand, mal Rückhand, mal butterweich und dann wieder knallhart, sicherte er sich die Partie und zieht ins Viertelfinale ein.

Dedura zeigte sich dabei mit neuem Look. Im vergangenen Jahr noch als Blondschopf in Bad Rappenau angetreten, sind die Haare dieses Jahr deutlich dunkler. "Das ist gerade erst eine Woche her", erzählte Dedura über den Farbwechsel und ergänzte: "Ich habe jetzt zwei Jahre lang blond getragen und dachte es reicht erstmal. Ich denke aber blond wird wieder kommen."

Sein Gegner am Freitag wurde direkt im Anschluss zwischen dem topgesetzten Marco Trungelliti und dem Taiwanesen Yu Hsiou Hsu ermittelt. In einem Match der vielen Breaks fand der Argentinier anfangs überhaupt nicht zu seinem Spiel, leistete sich unzählige Doppelfehler und verlor folgerichtig den ersten Satz mit 3:6. Danach war er auf Betriebstemperatur, die Fehlerquote nahm beständig ab, der zweite und dritte Durchgang gingen mit jeweils 6:1 an Trungelliti.

Der letzte Teilnehmer des Viertelfinales wurde im "Nord-Süd Gipfel" zwischen Max Hans Rehberg und Marvin Möller ermittelt. Bei leicht einsetzendem Nieselregen setzte sich am Ende der Hamburg Möller gegen den Münchner mit 6:3 und 6:4 durch.

"Es war für uns beide nicht leicht, aber ich bin mit den Bedingungen gut umgegangen und froh gewonnen zu haben", gab Möller im Anschluss zu Protokoll. Der 401. der ATP-Weltrangliste bekommt es nun mit dem Kroaten Luka Mikrut zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Bad Rappenau