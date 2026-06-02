Nadal: Paris-Rekord wird länger halten als Djokovics 24 Major-Titel

Kaum eine Marke im Sport wirkt so unerreichbar wie Rafael Nadals 14 Triumphe in Roland-Garros. Der Spanier selbst glaubt, dass diese Marke sogar länger Bestand haben wird als Novak Djokovics Grand-Slam-Rekord.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 17:20 Uhr

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© Getty Images 2022 gewann Rafael Nadal zum letzten Mal in Paris

2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2022. Die Aufzählung von Rafael Nadals Triumphen in Roland-Garros hat spätestens seit dem Karriereende des Spaniers legendären Status erreicht. Unglaubliche 14-mal gewann Nadal die French Open, womit er wenig überraschend Rekordchampion von Paris ist.

Schon in der Vergangenheit hatte Nadal betont, dass diese Bestmarke kaum zu knacken sein wird. Diese Aussage untermauerte der ehemalige Weltranglistenerste in seiner unlängst erschienenen Netflix-Serie “Rafa”. “Ich glaube, es wird schwieriger sein, meinen Rekord in Roland-Garros zu brechen, als den von Djokovics 24 Grand-Slam-Titeln”, meinte Nadal.

Djokovic, der in Wimbledon den nächsten Anlauf auf Major-Triumph Nummer 25 unternehmen wird, hält bei den Herren den Rekord vor Nadal (22) und Roger Federer (20). “Wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass es länger dauern wird, die 14 Roland-Garros-Titel zu übertreffen, als die 24 Grand-Slam-Titel”, sagte Nadal. Neben dem 39-Jährigen erreichte auf Major-Ebene sonst nur Djokovic bei den Australian Open (10) eine zweistellige Anzahl an Titeln.

Großer Respekt

Als Seitenhieb an Djokovic ist Nadals Aussage nicht zu verstehen, wird das Verhältnis der beiden doch von großem Respekt geprägt. “In Bezug auf Titelgewinne ist Djokovic der Beste in der Geschichte. Da gibt es nichts zu diskutieren”, hatte der Mallorquiner etwa schon 2023 in einem Interview mit der spanischen Sport-Tageszeitung „AS“ gesagt.

Nadal und Djokovic standen sich im Laufe ihrer Karrieren 60-mal gegenüber (31:29 für Djokovic). In der Geschichte des Tennissports fand kein Duell öfter statt.