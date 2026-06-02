CH Bad Rappenau: Max Schönhaus liefert Auftakt-Überraschung

Ob es an den Wettervorhersagen lag? Jedenfalls versuchten am Dienstag, am dritten Tag des ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 100 in Bad Rappenau alle Spieler, in kürzester Zeit ihre Matches zu gewinnen. Lediglich drei der elf angesetzten Einzelpartien gingen in den dritten Satz. Dabei zeigte sich einmal mehr: Die Weltspitze im Tennis ist dermaßen eng beieinander, sodass vielfach lediglich Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden – und nicht die Weltranglisten-Platzierung.

von PM / Redaktion

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 21:13 Uhr

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© Neckarcup

Das erste Ausrufezeichen des Tages setzte Max Schönhaus. Der Sauerländer, der mit einer Wildcard beim Neckarcup 2.0 am Start ist, eliminierte den an Position fünf gesetzten Bolivianer Hugo Dellien mit 6:3 und 7:5. Der Südamerikaner ist derzeit die Nummer 144 der Welt – Schönhaus lediglich die 385.

"Es war mega heute", zeigte sich Schönhaus im Anschluss begeistert. Der 18-jährige ist gerade mit einem Turniersieg im Gepäck nach Bad Rappenau angereist. "Die Bedingungen auf dem Platz hier sind anders als in der vergangenen Woche in Troisdorf. Ich bin gestern erst angekommen, es hat also ein wenig gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung."

Schönhaus nimmt zum ersten Mal am Neckarcup teil, fühlt sich aber bereits pudelwohl. "Die Anlage hier ist sehr schön. Die Organisation ist sehr gut und ich hoffe, dass ich hier noch sehr oft spielen werde", gab er zu Protokoll.

Ebenso erfreulich waren die Auftritte von weiteren deutschen Spielern. So besiegte der direkt für das Hauptfeld qualifizierte Henri Squire aus Düsseldorf den Lucky Loser Marc Polmans aus Australien mit 6:0 und 7:5. Erfolgreich waren auch der Wildcard-Starter Max Rehberg aus München, der sich mit 6:3, 7:5 gegen den kolumbianischen Qualifikanten Daniel Elahi Galan durchsetzen konnte, und der Hamburger Qualifikant Marvin Möller, der den an Nr. 7 gesetzten Belgier Gauthier Onclin mit 5:7, 6:1, 6:4 ausschalten konnte.

Im letzten Match des Tages setzte sich der Berliner Diego Dedura im rein deutschen Duell gegen Max Wiskandt mit 6:1 und 6:4 durch. Ausgeschieden ist dagegen der Duisburger Tom Gentzsch, der sich dem an Nummer drei gesetzten Briten Jan Choinski mit 4:6 und 4:6 beugen musste.

Voller Spannung erwarteten die Zuschauer auch den Auftritt des topgesetzten Argentiniers Marco Trungelliti. Der Gaucho lieferte sich mit dem Qualifikanten und Jordanier Abdullah Shelbayh über weite Strecken der Partie ein Match auf Augenhöhe. Mit einem Unterschied: Immer, wenn es darauf ankam, war der Südamerikaner hellwach und entschlossener. Jeweils ein Break reichte ihm, um sich mit 6:3 und 6:4 für die nächste Runde zu qualifizieren. "Ich habe heute – wie auch im vergangenen Jahr hier - sehr gut gespielt. Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte Trungelliti.

Hier das Einzel-Tableau aus Bad Rappenau