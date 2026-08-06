ATP Masters Montréal: Alexander Zverev bereits ausgeschieden

Wimbledonfinalist Alexander Zverev hat sein Auftaktspiel beim 1000er-Turnier in Montréal verloren. Er unterlag Tallon Griekspoor mit 7:6 (3), 2:6, 4:6.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.08.2026, 00:32 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev

Frühes Aus für Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Montréal. Er verlor nach einer durchwachsenen Leistung - bei der vor allem die Vorhand schwächelte, Zverev aber auch sonst nicht den fittesten Eindruck hinterließ. Gegner Griekspoor indes spielte stark.

Im ersten Durchgang hatte Griekspoor bereits einen Satzball beim 6:5 und Aufschlag Zverev, im Tiebreak dann raste der French-Open-Sieger aus Hamburg schnell zum 5:0 und holte sich die Satzführung. Im zweiten Satz indes zog der Niederländer schnell auf 4:0 davon und glich verdient aus.

Zverev bekam im gesamten Match kaum Zugriff auf den Aufschlag von Griekspoor. Der hingegen hatte beim 4:2 im dritten Durchgang die Chance zum Doppelbreak, was Zverev verhinderte. Und anschließend seine erste Breakchance holte - auch weil Griekspoor nun etwas überdrehte. Beim 4:4 jedoch fing er sich wieder und schaffte erneut das Break, diesmal zur Vorentscheidung.

Für Zverev war es der erste Auftritt nach seinem Wimbledonfinale. In Abwesenheit von Jannik Sinner war er in Montréal topgesetzt, in Runde 1 hatte er ein Freilos.

“Ein spezieller Sieg. Ich habe eine schwierige Spielzeit”, sagte Griekspoor, der seit wenigen Wochen von Thomas Högstedt trainiert wird. Vor Montréal hatte er von seinen letzten 13 Matches auf der Tour nur 2 gewonnen - auch verletzungsbedingt. Im Ranking stellt er aktuell nur die Nummer 69.

Auch Taylor Fritz ist raus

Ebenfalls ausgeschieden: Washington-Sieger Taylor Fritz. Er hatte erst am Montag sein aufgrund von Regen verschobenes Finale in der US-Hauptstatt gegen Rafael Jodar gespielt (und gewonnen) und musste heute bereits in Montréal ran. Dort unterlag er Thiago Agustin Tirante mit 5:7, 3:6. Auch Jodar tat sich schwer, gewann aber gegen Corentin Moutet mit 4:6, 6:1, 6:3

Erfolgreich ins Turnier gestartet: Ben Shelton mit einem 6:3, 7:5 gegen Jenson Brooksby.

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