Shapovalov nach Montreal-Aus: „Ein nerviges Jahr“

Denis Shapovalov musste in Runde eins des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal aufgeben. Weil sein Körper mal wieder gestreikt hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 10:29 Uhr

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© Getty Images Denis Shapovalov hat 2026 mit seinem Körper zu oft Probleme

Es ist nicht die eine große Verletzung, die Denis Shapovalov über die gesamte Spielzeit 2026 quält, aber irgendwas ist halt immer. So auch in Montreal, wo der Lokalmatador sein Erstrunden-Match gegen Zachary Svajda beim Stand von 6:4, 4:6 und 0:3 aufgeben musste. Aufgrund einer Knöchelverletzung, die er sich im Endspiel von Los Cabos zugezogen hatte - und die im Laufe des Matches gegen Svajda immer schlimmer wurde.

„Es sieht so aus, als hätte ich mir das Sprunggelenk in Los Cabos gedehnt“, erklärte ein frustrierter Shapovalov nach dem Aus be seinem Heim-1000er. „Es war während er letzten Tage ziemlich schmerzhaft. Und mit dem Reisestress nicht einfach. Aber natürlich wollte ich in Kanada alles versuchen und vor den Fans spielen. Leider habe ich es nicht über die Ziellinie geschafft.“ Wie übrigens auch Landsmann Gabriel Diallo nicht, der sein Match gegen Luciano Darderi nicht beenden konnte.

Shapovalov spielt mit gebrochener Rippe

Nun ist es also der Knöchel, aber in den vergangenen Monaten hatten Shapovalov auch andere Körperteile zu schaffen gemacht. „Es war bis jetzt ein nerviges Jahr“, so Shapovalov weiter. „In Indian Wells habe ich ein bisschen Momentum aufgebaut, Miami danach wart hart. Und dann sind die Verletzungen gekommen.“

„Sogar in München, wo ich gut in Schwung gekommen bin, hatte ich Schmerzen. Es ist immer etwas Neues dazugekommen“, erklärte die aktuelle Nummer 43 der Welt. „Es ist frustrierend. In Wimbledon habe ich mit einer gebrochenen Rippe gespielt. Hier mit einem geschwollenen Knöchel. Und dennoch kann ich gut mithalten.“ Der Schlüssel für ihn sei es nun aber, sich mehr Zeit zu geben und gesund zu werden, schloss Shapovalov.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal

