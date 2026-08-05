ATP Masters Montreal live: Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und tallon Griekspoor treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 09:23 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Tallon Griekspoor treffen heute in Montreal aufeinander

Es wird die zwölfte Begegnung zwischen Zverev und Griekspoor werden, der Deutsche hat im Head-o-Head die Nase mit 9:2-Siegen klar vorne. Darüber hinaus geht Alexander Zverev ja auch als Nummer eins in jenes Turnier, das er 2017 schon einmal gewinnen konnte.

Andererseits hat Tallon Griekspoor schon ein Erfolgserlebnis 2026 gesammelt: Der Niederländer gewann nämlich gestern in Runde eins gegen Lorenzo Sonego.

Zverev vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tallon Griekspoor gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal