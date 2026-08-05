ATP Montreal: Hanfmann überrascht gegen Cobolli, Altmaier raus

Yannick Hanfmann hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal mit einem Erfolg gegen Flavio Cobolli für eine Überraschung gesorgt. Daniel Altmaier dagegen ist ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 06:45 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann hat in Montreal auch seine zweite Partie gewonnen

Schöner Erfolg für Yannick Hanfmann beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal! Der Karlsruher bezwang French-Open-Finalist Flavio Cobolli in einer engen Partie mit 7:6 (5) und 7:6 (2). Cobolli war in Kanada an Position sechs gesetzt gestartet. Die weiteren Aussichten für Hanfmann sind nach diesem Coup nicht schlecht: Denn in Runde drei geht es entweder gegen Nuno Borges oder Tomas Martin Etcheverry.

Der zweite deutsche Vertreter, der am Dienstag im Einsatz war, hatte derweil keinen Auftrag. Daniel Altmaier musste sich Brandon Nakashima mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. Turnierfavorit Alexander Zverev steigt heute Abend ein. Zverev beginnt gegen Tallon Griekspoor, der sich in Runde eins gegen Lorenzo Sonego behaupten konnte.

Rublev vergibt fünf Matchbälle

Kein Glück hatten die Lokalmatadoren: Sowohl Denis Shapovalov wie auch Gabriela Diallo mussten in ihren Matches nämlich aufgeben. Shapovalov, vor wenigen Tagen noch Finalist in Los Cabos, gegen Zachary Svajda, Diallo gegen Luciano Darderi.

Das größte Comeback des Tags legte Jerry Shang hin: Der Chinese wehrte gegen Andrey Rublev fünf Matchbälle ab, gewann schließlich mit 7:5, 4:6 und 7:6 (5). Alex de Minaur, die Nummer drei in Montreal 2026, hatte mit Landsmann James Duckworth dagegen keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal