Challenger Hagen: Molcan gibt auf, Topo gewinnt deutsches Duell gegen Schönhaus

Alle Erstrundenpartien im Einzel der platzmann open sind abgeschlossen. Vier der acht deutschen Spieler haben am Dienstag den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

von PM

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 00:20 Uhr

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Den Anfang machte Diego Dedura, der auf den Qualifikanten Dominik Recek traf. Im ersten Satz verlief die Partie zunächst ausgeglichen, beide Spieler nahmen ihrem Gegner einmal den Aufschlag ab. Im zweiten Durchgang agierte Dedura jedoch deutlich konsequenter und zog schnell mit 4:0 davon. Am Ende setzte er sich mit 7:5, 6:2 durch.

Auch Henri Squire ließ dem Argentinier Federico Agustín Gómez nur wenige Chancen. Zwar verkürzte Gómez im zweiten Satz nach einem 1:4-Rückstand noch einmal auf 4:5, Squire behielt jedoch die Kontrolle und entschied die Begegnung mit 6:2, 7:5 für sich.

Gentzsch siegt gegen Monteiro

Deutlich enger verlief die Partie zwischen Tom Gentzsch und dem brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro. Über weite Strecken entwickelte sich ein ausgeglichenes Match mit zahlreichen umkämpften Spielen. Nachdem Gentzsch den zweiten Satz knapp im Tiebreak verloren hatte, musste die Entscheidung im dritten Durchgang fallen. Dort setzte sich der Deutsche schließlich mit 6:3, 6:7 (5:7), 6:4 durch. Im Achtelfinale trifft er nun auf Chun-Hsin Tseng aus Taiwan. Dieser profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe des topgesetzten Alex Molcan im dritten Satz. Zu seiner Verletzung sagte Molcan: „Zu Beginn des zweiten Satzes habe ich Schmerzen im Bauchbereich gespürt. Ich wollte kein Risiko eingehen und die Verletzung nicht verschlimmern. Deshalb konnte ich mich nicht mehr voll auf das Spiel konzentrieren. Gegen einen Gegner auf diesem Niveau reicht das aus, um nicht mehr gewinnen zu können. Letztlich blieb mir nichts anderes übrig, als aufzugeben. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, glaube aber nicht, dass es etwas Ernstes ist.“

Im rein deutschen Duell zwischen Lucky Loser Marko Topo und Wildcard-Inhaber Max Schönhaus setzte sich Topo in drei Sätzen durch. Schönhaus sagte nach dem Match: „Es war ein toughes Match. Marko ist ein unglaublich guter Spieler, deshalb wusste ich, dass es heute nicht einfach werden würde. Im zweiten Satz lag ich mit einem Break vorn. Dass ich die Partie dort nicht für mich entscheiden konnte, war natürlich bitter. Ich finde, dass Marko besser ins Spiel gefunden hat, während ich mich unwohler gefühlt habe. Der dritte Satz war dann sehr offen, aber am Ende habe ich leider den Kürzeren gezogen.“

Molleker, McDonald und Mackenzie scheitern

Auch für Rudolf Molleker und Niels McDonald war im Sechzehntelfinale Schluss. Molleker unterlag dem Tschechen Maxim Mrva mit 3:6, 3:6, McDonald musste sich dem Schweizer Jérôme Kym ebenfalls mit 3:6, 3:6 geschlagen geben.

Der Erfolgslauf von Jamie Mackenzie endete ebenfalls in der ersten Runde. Nachdem er in der vergangenen Woche das Finale des Challenger-Turniers in Bonn erreicht hatte und dadurch mit einem Special Exempt direkt ins Hauptfeld der platzmann open eingezogen war, unterlag er dem Dänen Elmer Møller mit 3:6, 2:6.

Am Mittwoch beginnt das Achtelfinale. Diego Dedura trifft im ersten Match des Tages auf den an Position drei gesetzten Ungarn Zsombor Piros. Henri Squire bekommt es mit dem Argentinier Alex Barrena zu tun, während Tom Gentzsch im letzten Match des Tages gegen Chun-Hsin Tseng antritt.

Außerdem beginnt am Mittwoch der Doppelwettbewerb der platzmann open. Mit Yannik Weißmann, Jannik Opitz und Tim Rühl werden auch dort drei deutsche Spieler im Einsatz sein.