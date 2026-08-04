ATP: Jodar knackt die Top 15 - und dominiert die U-21-Wertung

Mit seinem Finaleinzug beim ATP-Tour-500-Turnier in Washington hat sich Rafael Jodar erstmals unter die 15 besten Profis der Tenniswelt gespielt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 11:39 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar ist aktuell der beste U-21-Spieler der Welt

Endspiele am Montag sind auf der ATP-Tour immer außergewöhnliche Ereignisse, es sei denn, man plant diese automatisch eben da ein - so wie im vergangenen Jahr in Cincinnati. In Washington 2026 war der Montagstermin derweil aus der Not geboren, weil das Wetter in der US-amerikanischen Hauptstadt mal wieder ein bisschen bockig war. Was Taylor Fritz und Rafael Jodar aber nicht weiter anfocht. Die beiden lieferten ein Match auf Augenhöhe, in dem sich der routinierte Lokalmatador schließlich mit 7:6 (2) und 6:4 behaupten konnte.

Der 19-jährige Jodar hätte vor Beginn der Spielzeit 2026 eine Finalteilnahme bei einem 500er wohl ungeschauter unterschrieben, mittlerweile sind die Ansprüche erstaunlich hoch. Denn in der aktuellen Weltrangliste hat der Spanier wieder neun Plätze gut gemacht, liegt aktuell auf Position 15. Was auch in Hinblick auf die US Open wichtig ist: Je besser das Ranking, umso später die potenziellen Treffen mit den allerbesten Spielern der Welt.

Jodar und Fonseca gewinnen die US Open bei den Junioren

So ganz nebenbei hat Rafael Jodar aber auch in der U-21-Wertung seine Spitzenstellung gefestigt. Da hatte man ja eigentlich gedacht, dass eben diese in den Händen von Joao Fonseca liegen würde, der Brasilianer hat in diesem jähr aber nur knapp mehr als die Hälfte der Punkte von Jodar erzielt. Und das einzige Treffen der beiden bin in Madrid auch an den dortigen Lokalmatador, der nach wie vor mit seinem Vater als Coach die Tenniswelt bereist.

Eines haben Rafael Jodar und Joao Fonseca aber gemein: Beide konnten bei den US Open schon den Titel bei den Junioren holen. Fonseca im Jahr 2023 im Endspiel gegen Lerner Tien, Jodar zwölf Monate später mit einem knappen Finalsieg gegen Nicolai Budkov Kjaer (von dem man eigentlich auch dachte, dass er sich mittlerweile auf der ATP-Tour etabliert hätte).

