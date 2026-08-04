ATP Masters Montreal: Monfils macht die Nacht noch einmal zum Tag

Gael Monfils hat bei seinem letzten Antreten in Montreal noch einmal einen überzeugenden Auftakterfolg gefeiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 07:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gael Monfils kann die Fans immer noch begeistern

Gael Monfils hat bei seinem letzten Antreten in Montreal noch einmal einen überzeugenden Auftakterfolg gefeiert.Der 15. Start von Gael Monfils bei den kanadischen ATP-Masters-1000-Turnieren wird auch der letzte sein, der Franzose beendet nach der Saison 2026 bekanntlich seine Karriere. Aber mit einem Match wollte sich Monfils in Montreal dann doch nicht begnügen. Und also nahm sich der Veteran den Polen Kamil Majchrzak am späten Abend zur Brust, gewann dem Ergebnis nach erstaunlich glatt mit 6:4 und 6:4.

Seinen letzten Matchsieg hatte Monfils im Frühjahr in Monte-Carlo gefeiert, umso überraschender nun der Coup gegen Majchrzak. Der sich am Ende noch einmal wehrte und Monfils ins Schwitzen brachte. „Das muss ich ihm zugestehen“, erklärte Monfils nach dem Match. „Aber um ehrlich zu sein, habe ich in meiner Karriere so viele Matches wie dieses schon gespielt. Man versucht zu vergessen und zu kämpfen und sich auf den nächsten Punkt zu konzentrieren.“ Nun geht es gegen den an Position zwölf gesetzten Lerner Tien.

Ein weiterer Publikumsliebling musste sich dagegen verabschieden. Denn Matteo Berrettini unterlag Mariano Navone mit 3:6, 7:6 (5) und 3:6. Navone schaffte es dabei, elf von zwölf Breakchancen Berrettinis abzuwehren.

Heute sollen auch erstmals ein paar gesetzte Spieler in das Geschehen in Montreal eingreifen. So trifft Frances Tiafoe (15) auf Marin Cilic, Fabio Cobolli (6) auf Yannick Hanfmann oder Jiri Lehecka (8) auf Mit Kopriva.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal

