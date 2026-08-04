ATP Masters Montreal: Tsitsipas fixiert Duell mit Fonseca, Draper verliert bei Comeback

Während Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal die zweite Runde erreicht hat, verlief Jack Drapers Comeback nicht erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2026, 23:09 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas gewann in zwei Sätzen

Allmählich scheint Stefanos Tsitsipas das alte Selbstverständnis in sein Spiel zurückzubekommen. Der Grieche, der zuletzt das Sandplatzturnier in Gstaad für sich entschied, erreichte nach überstandener Qualifikation beim ATP-Masters-1000-Event in Montreal die zweite Runde. Tsitsipas gewann seine erste Hauptfeld-Partie gegen den US-Amerikaner Martin Damm mit 6:4 und 6:4 und trifft nun auf Youngster Joao Fonseca.

Unterdessen kassierte Jack Draper bei seiner Rückkehr auf die Tour eine Niederlage. Der verletzungsgeplagte Brite, der in Montreal erst sein sechstes Turnier des Jahres bestritt, verlor gegen den Franzosen Terence Atmane mit 3:6, 6:2 und 2:6. Hubert Hurkacz feierte nach seiner Aufgabe in Wimbledon hingegen ein erfolgreiches Comeback und schlug Marcos Giron mit 7:5, 4:6 und 6:2.

Keinen Grund zur Freude gab es für die heimischen Fans. Los-Cabos-Finalist Denis Shapovalov musste gegen Zachary Svajda im dritten Durchgang aufgeben, Liam Draxl verlor gegen Daniel Merida ebenso in drei Sätzen wie Duncan Chan gegen Thiago Agustin Tirante.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal