Untersuchung in Mailand: Wie fit ist Jannik Sinner?

Vor dem Abflug in die USA hat sich Jannik Sinner in Mailand mehrere Stunden untersuchen lassen. Grund zur Sorge besteht offenbar nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 08:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner spielte zuletzt in Wimbledon

Nach seiner Absage des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal machte man sich um Jannik Sinner noch keine Sorgen. Schließlich wollte sich der Südtiroler nach den Strapazen in Wimbledon ja nur eine etwas längere Pause gönnen - oder etwa doch nicht? Berichte aus seiner Heimat befeuerten am Dienstag Spekulationen um den Gesundheitszustand des Weltranglistenersten.

Sinner ließ sich in Mailand in einer orthopädischen Privatklinik untersuchen und soll für diesen Termin - unbestätigten Gerüchten zufolge - seinen Vertrauensarzt aus dessen Urlaub zurückbeordert haben. Grund für die mehrstündige Untersuchung könnten Beschwerden im rechten Knie sein, wurde der 24-Jährige in der vergangenen Woche doch mit einem Pflaster in diesem Bereich gesichtet.

Alcaraz muss passen

Laut der “Gazzetta dello Sport” deutet im Moment jedenfalls nichts auf ein ernstes Problem hin. Ohnedies sei der Check vor dem Abflug in die USA schon länger geplant gewesen. Demnach soll Sinner plangemäß am 9. August in Richtung Cincinnati aufbrechen, wo er sich auf die Ende August beginnenden US Open einstimmen wird.

Im Vorjahr erreichte Sinner sowohl in Ohio als auch in New York das Finale, der Titel ging beide Male an Carlos Alcaraz. Der Spanier muss aufgrund seiner langwierigen Handgelenksverletzung weiterhin pausieren und sagte unlängst seinen Start in Cincinnati ab.