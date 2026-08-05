Carlos Alcaraz – war es das für 2026?

Nach seiner Absage für das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati ist es völlig offen, ob Carlos Alcaraz in der Saison 2026 überhaupt noch einmal auf die Tour zurückkehrt.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 11:07 Uhr

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© Getty Images Wann kommt Carlos Alcaraz zurück?

Man darf ja nicht allem trauen, was man in den sozialen Medien so sieht, bei weitem nicht. Aber wenn man beobachtet, wie Holger Rune seine Fortschritte in der Reha dokumentiert und diese Bilder mit jenen von Carlos Alcaraz vergleicht, dann war ein Start des Spaniers in Cincinnati wohl von vorn herein illusorisch.

Nur sind die Verletzungen von Rune und Alcaraz nicht zu vergleichen, aber der Däne scheint nach seinem Achillessehnenriss im vergangenen November deutlich näher an einem Comeback dran zu sein als Alcaraz.

Noch gibt es keine definitive Ansage für die US Open, dort steht Alcaraz noch in der Entry List. Aber wieviel Sinn macht es, nach einer mehrmonatigen Pause bei einem Best-of-Five-Event wieder einzusteigen? Dasselbe gilt natürlich auch für Rune.

So bitter es für die Tennisfans wäre, vor allem in den USA, sollte es Carlos Alcaraz 2026 wirklich noch einmal versuchen, dann könnte der Laver Cup in London ein vernünftiger Ausgangspunkt sein. Denn entgegen aller Beteuerungen der Beteiligten geht es dabei exakt um gar nichts. Außer um Spaß, die Ehre und ziemlich viel Geld.

Oder aber Carlos Alcaraz haut für diese Saison, in der er seinen Karriere-Grand-Slam vollendet hat, ganz den Hut drauf. Und kommt dann in allerbester körperlicher Form und mit einem stabilen Handgelenk Anfang 2027 wieder zurück.