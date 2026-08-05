Roger Federer in der Hall of Fame - es wird schön langsam ernst

Am 29. August 2026 wird Roger Federer in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen. Das bringt einige langjährige Begleiter in die Bredouille.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.08.2026, 16:35 Uhr

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© Getty Images Roger Federer wird in etwas mehr als drei Wochen in Newport geehrt

Besucher der International Tennis Hall of Fame in Newport wissen es: Roger Federer ist eben dort natürlich bereits mit einigen Memorabilia vertreten. Wäre ja noch schöner, wenn nicht. Die offizielle Plakette steht aber noch nicht im dafür vorgesehenen Raum. Dies wird ab dem 29. August 2026, sprich in etwas mehr als drei Wochen, der Fall sein.

Der große Meister selbst kann das natürlich ganz entspannt angehen. Wer die Einführungsrede für Federer halten wird, ist fast ohne Belang. Es werden sich nur die Größten der Branche um diese Ehre friedlich streiten, da kann man fast nichts falsch machen. Ausschließen kann man wohl nur Novak Djokovic - weil der sollte ja einen Tag später bei den US Open in New York City am Start sein.

Federer kommt auch zu den US Open

Und damit zur logistischen Herausforderung für all jene, die Roger Federer während seiner Karriere professionell verfolgt haben. Vor allem die Schweizer Journalisten-Gemeinschaft hat natürlich ein herausragendes Interesse daran, bei Federers Festakt dabei zu sein. Auf der anderen Seite wird aber just an jenem Samstag der zweite Teil des Media Weekends abgehalten. Es könnte also sein, dass der eine oder andere Profi mit einer kleineren Anzahl an Interessenten an seiner oder ihrer Pressekonferenz auskommen muss.

Der Trip aus Flushing Meadows nach Newport ist nämlich recht sportlich. Bei günstigem Verkehr muss man dennoch mehr als drei Stunden Fahrtzeit mit dem Auto veranschlagen, andere Optionen gibt es kaum. Andererseits: Wenn sich jemand diese Mühen verdient hat, dann Roger Federer.

Der in den Tagen zuvor ja auch noch einmal dem Billie Jean King Tennis Center im Rahmen eines Schaukampfes seine Aufwartung macht. Und sicherlich auch dort schon einiges zur Hall of Fame zu sagen hat.

