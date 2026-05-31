French Open: Kann Joao Fonseca auch gegen Casper Ruud "nur Tennis spielen"?

Am Abend trifft Joao Fonseca in der Night Session auf Casper Ruud. Auch der Norweger dürfte sich fragen, ob der junge Brasilianer nach seinem Sieg gegen Novak Djokovic erneut die Leichtigkeit in seinem Spiel finden wird.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 15:52 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca erwartet gegen Casper Ruud eine etwas andere Ausgangslage.

Nach seinem Coup gegen Novak Djokovic trifft Joao Fonseca im Achtelfinale der French Open mit Casper Ruud auf das nächste große Kaliber der Tennisszene. Der Norweger kann Endspielteilanhmen auf Grand-Slam-Ebene vorweisen und nennt den Sand als das Geläuf seines Vertrauens. Für Joao Fonseca wird das Match auch unabhängig vom Gegner eine ganz neue Erfahrung. Der Sieg gegen Dokovic rückte den Brasilianer in das ganz große Rampenlicht bei einem Major-Event.

Dabei möchte Joao Fonseca, der gegen Djokovic sogar ein historisches Comeback hinlegte, in erster Linie mit einer gewissen Leichtigkeit in die Matches im Stade Roland-Garros gehen. Das verriet 19-Jährige nach seinem Erfolg gegen den “Djoker”: “Ich habe einfach nur gespielt und es genossen!”. Diese Unbekümmertheit war sicherlich ein wichtiger Schlüssel zum bis hierhin größten Sieg Fonsecas.

Ohne Druck zum Erfolg: Fonseca mit dem Teenager-Vorteil

Nicht selten haben Teenager in der Vergangenheit erstmals für Aufsehen gesorgt, weil sie befreit und ohne Druck aufspielen konnten. Vielleicht ist das Duell gegen Casper Ruud als Match-Up damit vielleicht sogar besser als ein Schlagabtusch mit einem Qualifikanten. Denn gegen den formstarken Norweger rutscht Fonseca nicht automatisch in die Favoritenrolle, die gegen einen ranglistentechnisch tieferstehenden Gegner sicherlich beim Südamerikaner gelegen hätte.

Grundsätzlich ist also alles angerichtet für den Shootingstar dieser French Open, um mit Ruhe und Gelassenheit den nächsten großen Erfolg zu erspielen. Die Exklusivität der Night Session dürfte für Fonseca keinen Unterschied machen. Zu groß war das Interesse am Match gegen den ewigen Novak.

Einen direkten Vergleich mit Casper Ruud gab es bisher noch nicht auf der Tour. Es ist also zu erwarten, dass die ersten Minuten des Duells vom berühmten “Abtasten” beider Kontrahenten geprägt sein werden. Auch hier liegt der Vorteil der Überraschung oftmals beim jungen Spieler.

Joao Fonseca also kann eigentlich gar nichts verlieren am heutigen Abend. Denn eine Niederlage gegen Casper Ruud wäre zum aktuellen Zeitpunkt eine ganz normale Sache. Vielleicht steht der Gewinner also bereits doch schon vor dem ersten Ballwechsel fest.

Hier das Einzel-Tableau aus Roland Garros