ATP München live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Flavio Cobolli treffen heute im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München aufeinander. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 18.04.2026, 14:58 Uhr
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Mit dem überraschenden Aus ...
des Titelverteidigers Zverev verabschieden wir uns mit dem Liveticker aus München. Servus und baba.
Fazit II:
Auch im zweiten Durchgang war Cobolli weiterhin der bestimmende Spieler und ließ sich auch von einem Aufschlagverlust gegen Matchende nicht mehr verunsichern.
Zverev – Cobolli 3:6, 3:6
Zum Start erläuft Cobolli einen Stopp seines Gegners und setzt diesen mit der Vorhand aus dem Halbfeld sicher zum Punktgewinn. Im nächsten Ballwechsel landet eine Vorhand von Zverev im Netz, kann aber mit zwei erfolgreichen Rallyes, zuletzt mit einem Rückhand-Longline-Winner, ausgleichen. Mit einer ins Netz geschobenen Vorhand verursacht Zverev den ersten Matchball seines Gegners, der das Match durch einen Rahmentreffer des deutschen Davis-Cup-Spielers beenden kann.
Zverev – Cobolli 3:6, 3:5
Erstes Break Zverev! Zum Auftakt patzt Cobolli mit der Rückhand und verzieht anschließend eine Vorhand aus der Rückhand-Ecke. Mit einer clever gespielten Marathon-Rallye kann sich Zverev drei laufende Breakbälle erspielen. Den ersten kann Cobolli mit einer druckvollen Rückhand abwehren, den zweiten nutzt der deutsche Davis-Cup-Spieler mit einer starken Defensiv-Aktion.
Zverev – Cobolli 3:6, 2:5
Nach erfolgreichem Auftakt setzt Zverev eine Vorhand knapp hinter die Grundlinie und verzieht eine weitere Vorhand seitlich ins Aus. Nachdem eine weitere Vorhand des Hamburgers ins Aus segelt, hat Cobolli zwei weitere Break-Chancen. Gleich die erste kann der Italiener mit einem perfekt getimten Netzangriff per Vorhand-Volley verwerten.
Zverev – Cobolli 3:6, 2:4
Cobolli startet mit einer erfolgreichen Serve-and-Volley-Aktion, setzt aber anschließend eine Vorhand ins Netz. Auch nach einem Aufschlag-Winner muss der Italiener den erneuten Ausgleich hinnehmen. Die nächsten beiden Punkte gehen jedoch an Cobolli, der damit erneut in Spielen vorlegen kann.
Zverev – Cobolli 3:6, 2:3
Zverev startet mit einem Rückhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld und kann auch die folgende Marathon-Rallye für sich entscheiden. Mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld verschafft sich der Hamburger drei laufende Spielbälle und packt mit einem Aufschlag-Winner gleich zu.
Zverev – Cobolli 3:6, 1:3
Bei eigenem Service bleibt Cobolli weiterhin eine Macht. Mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld besiegelt der Italiener den Zu-Null-Hold.
Zverev – Cobolli 3:6, 1:2
Einen starken Aufschlag veredelt Zverev mit einem Smash und legt einen Aufschlag-Winner nach. Mit einem weiteren direkten Aufschlagpunkt holt sich der Hamburger drei laufende Spielbälle und macht mit einer geschickt gegen den Lauf seines Gegners gesetzten Vorhand den Spielgewinn perfekt.
Zverev – Cobolli 3:6, 0:2
Zum Start misslingt Cobolli ein Stopp-Versuch, kann aber anschließend mit einem starken Aufschlag ausgleichen. Mit zwei Assen in Folge sichert sich der Italiener zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einem knapp seitlich ins Aus gesetzten Stopp, den zweiten nutzt er mit einem Vorhand-Drive-Volley, den Zverev nicht mehr zurückspielen kann.
Zverev – Cobolli 3:6, 0:1
Nach einer Punkteteilung zu Beginn erläuft Cobolli einen Netzball seines Gegners und schließt sicher am Netz ab. Mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand verursacht Zverev zwei laufende Breakbälle. Den ersten vergibt der Italiener mit einem ins Netz geschlagenen Vorhand-Return, den zweiten bekommt er von Zverev mit einem Doppelfehler serviert.
Fazit I:
Bislang erweist sich Cobolli als kompletter Party-Crasher. Der Italiener zeigt bislang keine Probleme bei den Aufschlägen von Zverev und dominiert die Partie bislang mit seiner starken Vorhand. Zudem taucht er regelmäßig am Netz auf und holte sich so den ersten Durchgang absolut verdient.
Zverev – Cobolli 3:6
Nach erfolgreichem Auftakt gerät Cobolli ein Stopp etwas zu lang, was Zverev im weiteren Verlauf am Netz mit einem Smash bestrafen kann. Nach einem gefühlvollen Volley-Stopp muss der Italiener erneut den Ausgleich hinnehmen, kann sich aber in der anschließenden Rallye den ersten Satzball erarbeiten. Diesen kann der 23-Jährige mit einem Kick-Aufschlag zum Gewinn des ersten Durchgangs nutzen.
Zverev – Cobolli 3:5
Die erste Rallye geht an Zverev, der anschließend einen Rückhand-Winner die Linie entlang pfeffert. Mit einem Netzangriff nach einem Netzball kann Cobolli verkürzen, schlägt aber eine Vorhand ins Netz zu zwei Spielbällen für den deutschen Davis-Cup-Sieger, der mit einem Aufschlag-Winner das Spiel beenden kann.
Zverev – Cobolli 2:5
Cobolli gibt sich bei eigenem Service weiter keine Blöße und besiegelt mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld die schnelle 30:0-Führung. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag kurz cross verschafft sich der Italiener drei laufende Spielbälle. Den ersten kann Zverev abwehren, indem er einen Stopp rechtzeitig erläuft und den Ball sicher vor die Grundlinie setzen kann. Den nächsten kann Cobolli jedoch mit einem Vorhand-Winner die Linie entlang nutzen.
Zverev – Cobolli 2:4
Zum Auftakt punktet Zverev am Netz mit einem Halbvolley-Stopp und erzwingt mit einer druckvollen Rückhand den Fehler seines Gegners. Per Aufschlag-Winner sichert sich der Hamburger drei laufende Spielbälle. Den ersten kann Cobolli mit einem Rückhand-Return-Winner vereiteln, den nächsten mit einem starken Return auf der Vorhand-Seite. Dennoch kann Zverev das Spiel mit einem gefühlvoll geschobenen Ball nach einem Stopp für sich entscheiden.
Zverev – Cobolli 1:4
Die ersten beiden Returns kann Zverev nicht zurückspielen, bekommt aber anschließend einen Doppelfehler seines Gegners serviert. Mit einem cleveren Netzangriff sichert sich Cobolli zwei laufende Spielbälle und macht den Sack gleich zu.
Zverev – Cobolli 1:3
Einen Stopp von Zverev beantwortet Cobolli mit einem gefühlvoll gesetzten Cross-Ball und legt einen Rückhand-Winner aus dem Konter nach. Mit einem unerreichbaren Vorhand-Stopp holt sich der Italiener drei laufende Break-Chancen und nutzt die erste mit einem weiteren Stopp-Ball, den Zverev nicht zurückspielen kann.
Zverev – Cobolli 1:2
Da gab es gar nichts zu machen. Mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt kann Cobolli wieder vorlegen. Mit einem traumhaften Lob holt sich der Italiener die Spielbälle und vollendet am Netz mit einem Vorhand-Volley.
Zverev – Cobolli 1:1
Im ersten Ballwechsel hat Zverev etwas Glück, dass der Ball seines Gegners an der Netzkante noch hängen bleibt. Mit einem Aufschlag-Winner und einer druckvollen Rückhand verschafft sich der Hamburger drei laufende Spielbälle. Den ersten kann Cobolli mit einem Vorhand-Winner abwehren, ehe Zverev das Spiel zumachen kann.
Zverev – Cobolli 0:1
Schon im ersten Ballwechsel demonstriert Cobolli seine starke Vorhand mit einem Gewinnschlag, muss aber die nächsten beiden Ballwechsel abgeben. Mit einem Aufschlag-Winner in Form eines starken Kick-Aufschlags kann der Italiener ausgleichen. Im Anschluss setzt Zverev eine Rückhand ins Netz zum Spielball für Cobolli, den der Hamburger mit einem beherzten Netzangriff per Smash abwehren kann. Mit einem Ass sichert sich Cobolli die nächste Möglichkeit und kann am Netz mit einem sicheren Vorhand-Volley vollenden.
Flavio Cobolli ...
lässt sich die Bälle zuwerfen und wird das Match mit eigenem Aufschlag beginnen.
Die Spieler ...
sind bereits auf dem Court und schlagen sich aktuell noch ein. Deshalb wird es in wenigen Augenblicken losgehen.
Der Frühling …
hat in München weiterhin Bestand. Bei bayerischem Himmel und immer wieder auftauchendem Sonnenschein strömen die Zuschauer bei aktuell 20 Grad auf die Anlage am Aumeister, um ihren Lokalmatador auf dem Weg ins Finale bestmöglich zu unterstützen. Bei seiner zwölften Teilnahme strebt der dreifache Titelträger das Prädikat des Rekord-Champions an. Doch auch Cobolli hat bei seinem dritten Start beste Erinnerungen an das Turnier der bayerischen Landeshauptstadt, schließlich konnte der 23-Jährige 2023 aus der Qualifikation heraus das erste Viertelfinale seiner Karriere auf der ATP-Tour erreichen.
Die bisherigen …
Erfahrungen des 28-jährigen Zverev mit seinem heutigen Gegner waren bislang absolut positiv. In der letzten Saison konnte der Hamburger die beiden bisherigen Matches für sich entscheiden und blieb dabei sowohl in Roland Garros als auch in Halle ohne Satzverlust.
Ohne Satzverlust …
spazierte der an Position 4 geführte Cobolli bislang durch das Turnier. Nach seinem Auftakt-Erfolg gegen den Berliner Qualifikanten Diego Dedura feierte die aktuelle Nr. 16 des ATP-Rankings beeindruckend glatte Siege gegen den Belgier Zizou Bergs und Vit Kopriva aus Tschechien.
„Das beste …
Match des Jahres auf Sand“ bescheinigte sich Zverev in der gestrigen Presserunde bei seinem Dreisatz-Erfolg gegen Francisco Cerundolo. Trotz des zwischenzeitlichen Turnarounds des Argentiniers zum Gewinn des ersten Durchgangs kam dem deutschen Davis-Cup-Spieler nie der Glaube an den Sieg abhanden.
Servus …
aus München von der Anlage des MTTC Iphitos, wo der topgesetzte Alexander Zverev sein Halbfinale beim ATP-500-Turnier gegen den letztjährigen Hamburg-Champion Flavio Cobolli aus Italien bestreiten wird.
Es wird die dritte Begegnung zwischen Zverev und Cobolli werden, die beiden bisherigen bei den Franch Open und in HalleWestfalen hat beide Zverev gewonnen.
Im Viertelfinale konnten beide Spieler überzeugen - auch wenn Alexander Zverev gegen Francisco Cerundolo einen Satz abgeben musste. Und das nach 4:1-Führung.
Zverev vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli gibt es ab 13:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in München