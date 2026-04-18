ATP München live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

hat in München weiterhin Bestand. Bei bayerischem Himmel und immer wieder auftauchendem Sonnenschein strömen die Zuschauer bei aktuell 20 Grad auf die Anlage am Aumeister, um ihren Lokalmatador auf dem Weg ins Finale bestmöglich zu unterstützen. Bei seiner zwölften Teilnahme strebt der dreifache Titelträger das Prädikat des Rekord-Champions an. Doch auch Cobolli hat bei seinem dritten Start beste Erinnerungen an das Turnier der bayerischen Landeshauptstadt, schließlich konnte der 23-Jährige 2023 aus der Qualifikation heraus das erste Viertelfinale seiner Karriere auf der ATP-Tour erreichen.