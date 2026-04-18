ATP Masters Madrid: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung, Preisgeld

In der Caja Magica von Madrid steht das vierte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres an. Hier findet Ihr alle Infos zum Highlight in der spanischen Hauptstadt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 22:23 Uhr

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© Getty Images Finalist Jack Draper und Champion Casper Ruud 2025 in Madrid

Wer spielt in Madrid 2026, wer fehlt?

Die beiden großen Abwesenden sind Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Alcaraz musste zuletzt ja in Barcelona nach der ersten Runde zurückziehen, Djokovic hat nach den Australian Open nur noch in Indian Wells gespielt.

Wer sind die Favoriten in Madrid?

Da steht in erster Linie der Name von Jannik Sinner, der die letzten vier 1000er-Events für sich entscheiden konnte. In Madrid fehlt Sinner der Titel noch. Deren zwei hat schon Alexander Zverev gewonnen, der Sinner ja in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo jeweils im Halbfinale unterlegen war. Das kann diesmal nicht passieren: Zverev wird als Nummer zwei ins Turnier gehen. Titelverteidiger ist übrigens Caspar Ruud, der im vergangen Jahr im Endspiel gegen Jack Draper gewinnen konnte.

Wer überträgt Madrid 2026 live im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Partien aus Madrid im TV, im Livestream kann man die Matches in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X verfolgen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Sowie die Auslosung erfolgt ist, findet Ihr die papierformgemäßen Viertelfinal-Partien hier.

Wie viel Preisgeld gibt es in Madrid zu gewinnen?

Alle Angaben in Euro:

Champion 1.007.165.- Finalist 535.585.- Halbfinale 297.550.- Viertelfinale 169.375.- Achtelfinale 92.470.- 3. Runde 54.110.- 2. Runde 31.585.- 1. Runde 21.285.-



