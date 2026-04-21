WTA Tour 2026: Die Titel sind bisher gut verteilt

Elena Rybakina hat in Stuttgart am Sonntag den zweiten Titel im Jahr 2026 gewonnen. Das gelang noch nicht vielen Spielerinnen seit Saisonbeginn, stattdessen sind die Titel auf der Tour gut verteilt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 13:16 Uhr

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© Getty Images Karolina Muchova und Titelträgerin Elena Rybakina bei der Siegerehrung am Sonntag in Stuttgart.

Nach den Australian Open musste Elena Rybakina dann doch einige Woche warten, bis der zweite Titel in diesem Jahr feststehen wollte. In Indian Wells ging es zwar ins Endspiel, doch beim WTA-1000er-Turnier behielt im finalen Showdown Aryna Sabalenka die Oberhand. So dauerte es bis zum vergangenen Sonntagnachmittag, ehe die Kasachin in Stuttgrat Jahrestrophäe Nummer zwei präsentieren konnte. Ein schwieriges Unterfangen in der aktuellen Saison, denn die doppelten Titelträgerinnen sind in 2026 bisher rar gesät.

Denn neben Rybakina können nur Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva und Jessica Pegula bereits zwei Turniersiege in diesem Jahr vorweisen. Ein Beweis für die hohe Qualität in der Spitze des Frauentennis. Diese Unberechenbarkeit ist wahrscheinlich gerade die größte Stärke auf der WTA Tour, geht man rein nach Gesichtspunkten für ein gutes Marketing.

Sabalenka gewann das “Sunshine Double”

Den frühesten “Doppler” legte übrigens Aryna Sabalenka hin, die mit dem Sunshin Double im Märze beide Titel in Indian Wells und Miami gewann. Ihr folgte vor zwei Woche Jessica Pegula, die den Titel in Charleston holte, nachdem im Februar in Dubai Titel Nummer eins heraussprang. Eine Woche später geann auch Mirra Andreeva den zweiten Titel beim WTA-500er-Event in Linz.Titel Nummer eins gelang bereits im Januar in Adelaide.

In den letzten vier Wochen gesellte sich übrigens stehs eine weitere Spielerin in die Riege der doppelten Jahreschampions. Diese Serie wird am kommenden Wochenende zwangsläufig durchbrochen, da das WTA-1000er-Turnier am heutigen Dienstag startet und über dreizehn Tage gespielt wird. Dann ist es wieder möglich, dass eine weitere Spielerin Titel Nummer zwei in diesem Jahr feiert.