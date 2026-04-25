WTA Madrid: Iga Swiatek muss gegen Ann Li unter Tränen aufgeben

Nächste Enttäuschung für Iga Swiatek: Die Polin musste in der dritten Runde von Madrid gegen Ann Li aufgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 17:28 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek musste im dritten Satz aufgeben

Iga Swiatek muss einen Monat vor Beginn der French Open den nächsten Rückschlag verdauen. Die vierfache Paris-Siegerin musste beim WTA-1000-Turnier von Madrid in der dritten Runde gegen die US-Amerikanerin Ann Li beim Stand von 6:7 (4), 6:2 und 0:3 aus ihrer Sicht aufgeben und verließ den Platz anschließend unter Tränen.

Swiatek, die im Jahr 2026 noch auf ihren ersten Titel wartet, fand über die gesamte Spieldauer hinweg nie wirklich zu ihrem Spiel und unterzog sich zu Beginn des dritten Satzes einer ärztlichen Untersuchung. Wenig später musste die Polin - offenbar krankheitsbedingt - aufgeben. Li trifft im Achtelfinale indes auf Leylah Fernandez, die sich gegen Iva Jovic mit 3:6, 6:3 und 6:2 behauptete.

Deutlich weniger dramatisch verlief der Arbeitstag von Mirra Andreeva. Die Linz-Siegerin gewann gegen Dalma Galfi mit 6:3 und 6:2 und bekommt es in der Runde der letzten 16 mit Anna Bondar, die gegen Laura Samson in zwei Sätzen siegte, zu tun. Ebenfalls im Achtelfinale steht Belinda Bencic nach einem 6:2 und 7:6 (6)-Erfolg über Diana Shnaider.

Das Einzel-Tableau in Madrid