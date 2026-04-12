WTA Linz: Andreeva stoppt im Finale furios startende Potapova

Nach glatt verlorenem ersten Durchgang drehte die topgesetzte Mirra Andreeva noch das Finale des WTA-500-Turniers in Linz gegen die furios startende Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und verhinderte damit den ersten Triumph einer ÖTV-Spielerin in der oberösterreichischen Hauptstadt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 16:16 Uhr

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© GEPA Pictures Mit einer kämpferisch starken Leistung konnte Mirra Andreeva das Endspiel in Linz noch zu ihren Gunsten drehen.

Ein Finale ganz nach dem Geschmack des heimischen Publikums bekamen die Zuschauer beim WTA-500-Turnier in Linz geboten, in dem mit Anastasia Potapova erstmals eine ÖTV-Spielerin im Endspiel stand und dabei die topgesetzte Mirra Andreeva forderte.

Und zur Freude der Zuschauer war es die 25-jährige Potapova, die zu Beginn das Zepter der Partie übernahm und sich gleich das erste Aufschlagspiel ihrer Gegnerin sichern konnte. Auch im weiteren Verlauf dominierte die Neo-Österreicherin mit ihrem druckvollen Spiel und ließ ihre 18-jährige Gegnerin bis zum Satzende nur einmal bei eigenem Service anschreiben.

Mit Beginn des zweiten Akts fand Andreeva immer besser zu ihrem variablen Spiel und konnte das temporeiche Spiel ihrer Gegnerin immer mehr entschärfen. Zwar konnte Potapova ein frühes Break noch einmal egalisieren, musste dann aber nach einem erneuten Aufschlagverlust den Satzausgleich hinnehmen.

Auch im dritten Satz wehrte sich Potapova weiterhin nach besten Kräften und konnte erneut einen frühen Service-Verlust noch einmal ausbügeln. Dennoch spielte Andreeva am Ende ihre Erfahrung von zwei gewonnenen 1000er-Titeln aus fixierte in einem hartumämpften Schluss-Game mit ihrem zweiten Matchball den finalen 1:6, 6:4, 6:3-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

Mit ihrem Triumph in Linz feiert Andreeva ihren fünften Titel auf der WTA-Tour, während Potapova als Siegerin von 2023 ihren zweiten Erfolg in Linz und ihren vierten WTA-Titel verpasste. Dennoch darf sich Potapova mit einer Verbesserung um knapp 43 Positionen in der Weltrangliste trösten und wird sich wieder nahe an die Top 50 platzieren.

Hier das Einzel-Tableau aus Linz