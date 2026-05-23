WTA: Emma Navarro holt Titel in Straßburg

Die US-Amerikanerin Emma Navarro hat die Generalprobe für die anstehenden French Open gewonnen: Sie siegte beim WTA-500er-Turnier in Straßburg im Finale gegen die topgesetzte Victoria Mboko.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 16:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Navarro

Navarro gewann im Finale mit 6:0, 5:7 und 6:2 und sicherte sich damit ihren dritten WTA-Titel - den ersten auf Sand.

Neben der an eins gesetzten Kanadierin Mboko hatte sie auf dem Weg zum Titel auf die an drei notierte Iva Jovic besiegt. Und damit einen eher durchwachsenen Jahrestart gedreht.

Navarro, in 2024 die Nummer 8 der Welt, wird auch im WTA-Ranking wieder Boden gutmachen. Sie hatte im Vorjahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und sich deshalb zuletzt einige Wochen Auszeit verordnet.

Im Live-Ranking macht sie dank des Straßburg-Erfolgs nun 14 Plätze gut und steht wieder auf Rang 25. Die Kanadierin Mboko, Aufsteigerin der letzten Monate, wird auf Rang 9 bleiben.

Rabat: Marcinko profitiert von Aufgabe

Beim WTA-250er-Turnier in Rabat hat Petra Marcinko den Titel geholt. Sie profitierte von der Aufgabe ihrer Gegnerin Anhelina Kalinina beim Stand von 6:2 und 3:0.

Für die Kroatin war es der erste Turniererfolg auf WTA-Ebene.