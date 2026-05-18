WTA-Weltrangliste: Elina Svitolina hat Grund zur Freude, Anastasia Potapova klettert

In der WTA-Weltrangliste und auch im Race für die WTA Finals macht Elina Svitolina viel Boden gut. Anastasia Potapova hat nach ihrem Achtelfinaleinzug in Rom ebenfalls Boden im Ranking gutmachen können.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 14:04 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina hat in diesen Tagen sehr viele Gründe zur Freude.

Mit dem Titelgewinn in Rom darf sich Elina Svitolina in dieser Woche über Rang sieben in der Weltrangliste freuen. Das ist für die Ukrainierin die beste Platzierung in den letzten fünf Jahren. Im Race belegt die 31-Jährige nun sogar schon den dritten Platz hinter Elena Rybakina und Aryna Sabalenka und hat damit sehr gute Chancen auf die erste Teilnahme bei den WTA Finals seit dem Jahr 2019.

In der WTA-Weltrangliste sind die ersten sechs Plätze unverändert mit Nummer eins Aryna Sabalenka und auf den folgen Plätzen Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula und Amanda Anisimova. Neu in die Top Ten schiebt sich Karolina Muchova auf Rang zehn hinter Mirra Andreeva und Victoria Mboko. Jasmine Paolini ist nach ihrem frühen Aus in der italienischen Hauptstadt und Rang 13 in dieser Woche nach fast zwei Jahren erstmals kein Top-Ten-Mitglied mehr.

In den Top 20 gibt es mit Sorana Cirstea aus Rang 18 eine Debütantin, die zugleich die älteste Spielerin der WTA-Geschichte ist, die erstmalig unter die besten 20 Spielerinnen der Welt vordringt. Nikola Bartunkova macht mit dem Sprung von 29 Plätzen auf die Nummer 65 den größten Landgewinn in dieser Woche. Die 20-Jährige spielte in Rom als Lucky Loserin groß auf und erreichte nach einem Dreisatzerfolg gegen Madison Keys das Achtelfinale.

Potapova klettert unter die besten 30

Anastasia Potapova lässt in dieser Woche die österreichische Flagge weiter oben im Ranking aufleuchten. Die 25-Jährige klettert nach ihrer Achtelfinalteilnahme in Rom um zehn Ränge auf Platz 28 und ist damit nur noch sieben Positionen von ihrem Karrierehoch entfernt. Lilli Tagger ist mit Rang 91 weiterhin die zweite ÖTV-Spielerin unter den besten hundert Spielerinnen.

Laura Siegemund ist auch in dieser Woche die beste Spielerin aus Deutschland mit Platz 46, dahinter reiht sich auf der 52 Tatjana Maria ein. Eva Lys belegt Rang 81 und auch Tamara Korpatsch (96) und Ella Seidel (97) gehören in dieser Woche weiterhin den Top 100 an.