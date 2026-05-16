WTA: Elina Svitolina holt dritten Titel in Rom mit Finalsieg gegen Coco Gauff

Elina Svitolina hat nach 2017 und 2018 zum dritten Mal das WTA-Tour-1000-Turnier in Rom gewonnen. Die Ukrainerin gewann gegen Coco Gauff mit 6:4, 6:7 (3) und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 21:59 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina am Samstag in Rom

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Coco Gauff muss weiter auf ihren ersten Titel in Rom warten. Die US-Amerikanerin, die 2025 das Endspiel gegen Jasmine Paolini verloren hatte, musste sich auch zwölf Monate später geschlagen geben. Diesmal Elina Svitolina, die mit 6:4, 6:7 (3) und 6:2 zum dritten Mal im Foro Italico reüssierte.

Eigentlich hätte Gauff den ersten Satz für sich entscheiden müssen: Sie legte zweimal mit einem Break vor, beim Ball zum 5:2 hatte Svitolina Glück mit dem Netzband. Und eben in dieser Phase gingen dann auch die Probleme mit dem Aufschlag von Gauff wieder los. Den ersten Satz gab sie mit einem Doppelfehler ab.

Gauff schafft im Tiebreak den Satzausgleich

Umgekehrtes Bild dann in Durchgang zwei: Da hatte Svitolina zu Beginn mehrere Breakchancen, Gauff kämpfte sich immer wieder zum Ausgleich. und hatte beim Stand von 4;4 tatsächlich auch eine Möglichkeit, Svitolina deren Aufschlag abzunehmen. Da aber hatte Elina Svitolina etwas dagegen. Im elften Spiel schlug Gauff aber zu - nur um iher Service sofort wieder abzugeben.

Ein Tiebreak musste also entscheiden. Nach exakt zwei Stunden Spielzeit. Und nachdem bei 3:3 die Seiten gewechselt wurden, zog Gauff das Tempo an. Und gab keinen Punkt mehr ab.

In der Entscheidung dieses hochklassischen Schlagabtausches gelang Svitolina dann das Break zum 3:2. Und mit dem neuerlichen Aufschlagverlust zum 2:5 musste Gauff den Traum vom Titel in Rom auch 2026 abschreiben.

Für Elina Svitolina war es das 20. Championat in ihrer Karriere. Völlig verdient: Denn in Rom konnte sie vor Gauff ja auch Elena Rybakina und Iga Swiatek bezwingen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom