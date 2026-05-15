Triumph bei den US Open 2021: Emma Raducanu holt Andrew Richardson zurück

Unter der Ägide von Andrew Richardson gewann Emma Raducanu 2021 die US Open. Nun ist das Erfolgsduo wieder vereint.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 14:19 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu holte einen alten Bekannten

Emma Raducanu setzt auf einen alten Bekannten: Wie sie am Freitag bekanntgab, wird die Britin ab sofort wieder mit Andrew Richardson zusammenarbeiten. Der 52-Jährige hatte Raducanu bei den US Open 2021 völlig überraschend zu ihrem ersten und bislang einzigen Grand-Slam-Titel geführt.

“Ich bin dankbar, wieder mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mich nun schon seit über einem Jahrzehnt kennt. Ich freue mich darauf, Schritt für Schritt gemeinsam etwas aufzubauen”, sagte Raducanu, die sich nur wenige Wochen nach ihrem Triumph in Flushing Meadows von Richardson getrennt hatte.

Richardson, der zuletzt in der Tennis-Akademie von David Ferrer tätig war, wird Raducanu schon in der kommenden Woche beim WTA-500-Turnier in Straßburg betreuen. Dort wird die 23-Jährige, die von den Veranstaltern eine Wildcard erhielt, nach rund zweimonatiger Zwangspause ihr Tour-Comeback feiern.

Die Verpflichtung von Richardson hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Der 52-Jährige wird Raducanu auch bei den French Open und in Wimbledon coachen. Die Zusammenarbeit soll laut britischen Medienberichten über die zwei Grand-Slam-Turniere hinaus weitergehen. In der Weltrangliste liegt Raducanu aktuell auf Position 30.