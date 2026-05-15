WTA Rom: Svitolina fixiert mit Nachschicht Finale gegen Gauff

Elina Svitolina ist mit einem 6:4, 2:6 und 6:2 gegen Iga Swiatek in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2026, 00:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Elina Svitolina am Donnerstag in Rom

Svitolina erwischte den besseren Start, auch wenn die Aufschlagspiele von beiden Kontrahentinnen stets Zitterpartien waren. Keine große Überraschung, dass die leichte Außenseiterin aus der Ukraine das 6:4 mit einem Break fixierte.

Im zweiten Durchgang war Swiatek dann klar am Drücker, auch wenn sich Svitolina immer wieder aus der Defensive zu befreien wusste.

Der dritte Satz begann kurz vor Mitternacht gleich mit einem epischen Aufschlagspiel von Elina Svitolina, das die Ukrainerin nach Abwehr mehrerer Breakbälle für sich entscheiden konnte. Diesen Schwung nahm sie mit, holte sich gleich das Break zum 2:0. Diesen Vorsprung verteidigte Svitolina bis zum 5:2 - ehe sie als Rückschlägerin ihren zweiten Matchball nutzte.

Im Endspiel watet am Samstag Coco Gauff. Die US-Amerikanerin hatte sich schon am Nachmittag mit 6:4 und 6:3 gegen Sorana Cirstea durchgesetzt. Gauff stand auch im vergangenen Jahr im Finale von Rom. Musste sich da aber Jasmine Paolini geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



