WTA Rom: Finaleinzug perfekt! Coco Gauff bezwingt Sorana Cirstea

Coco Gauff hat beim WTA-1000er-Turnier in Rom das Endspiel erreicht. Die US-Amerikanerin siegte gegen Sorana Cirstea mit 6:4 und 6:3 und steht zum zweiten Mal im Endspiel des Turniers in der italienischen Hauptstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 17:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff gehört auch auf der roten Asche zu den Titelfavoritinnen.

Hier das komplette Match Re-Live im Ticker

Coco Gauff erwischte keinen guten Start in die Halbfinalpartie. Trotz 40:0-Führung gab die Weltranglistendvierte ihr Aufschlagspiel ab und lief Gegnerin Sorana Cirstea auf dem Scoreboard einige Zeit hinterher. Doch ab dem Spielstand von 4:2 übernahm dann die Favoritin die Kontrolle, die mit einem Break ausglich und die folgenden Spiele bis zur Satzführung für sich entscheiden konnte.

Der Beginn des zweiten Satzes verlief konträr zum ersten Durchgang, denn dieses Mal nutzte Gauff den Lauf aus Satz eins und ging selbst mit 2:0 in Führung. Sorana Cirstea meldete sich mit dem Rebreak wieder im Match an, doch Gauff blieb davon unbeeindruckt, wie die nächsten Minuten zeigen sollten.

Gauff von Regen und Gegnerin unbeeindruckt

Auch eine kurze Regenunterbrechung brachte Gauff nicht mehr aus dem Konzept, die das Match nach Wiederaufnahme mit einem weiteren Break zum 5:3 und dem anschließenden letzten Aufschlagspiel des Tages schnell über die Ziellinie brachte, Nach lediglich 78 Minuten Spielzeit war der Finaleinzug für Coco Gauff perfekt.

Für die US-Amerikanerin geht es am Samstag nach 2025 erneut im Endspiel in Rom um dem Titel. Die Vorjahressiegerin in Roland-Garros trifft dort entweder auf Iga Swiatek, die aktuell mit einer guten Sandplatzform aufspielt, oder Elina Svitolina. Die Ukrainerin ließ am Mittwoch mit einem starken Comebackerfolg gegen Elena Rybakina aufhorchen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom