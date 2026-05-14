Das Rybakina-Omen: Elina Svitolina hat den Titel in Rom sicher

Elina Svtolina machte am Mittwoch mit einem grandiosen Dreisatzerfolg gegen Elena Rybakina die Halbfinalteilnahme beim WTA-1000er-Event in Rom perfekt. Die nächsten beiden Siege und der damit verbundene Titel sind sicher. Glaubt man einer Statistik um Elena Rybakina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 09:23 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina und Elina Svitolina lieferten sich am Mittwoch in Rom einen harten Fight.

Elina Svitolina spielt am Abend gegen Iga Swiatek (ab ca. 20:30 bei uns im Liveticker) um den Einzug in das Endspiel von Rom. Erst am gestrigen Abend machte die Ukrainerin mit einem Dreisatzerfolg gegen Elena Rybakina die Halbfinalteilnahme perfekt. Nach Satzrückstand bewies die Weltranglistenzehnte Nervenstärke und drehte das Match gegen die Kasachin. Damit ist Svitolina der Siegerpokal in Rom nicht mehr zunehmen, zumindest wenn man einer Statistik der letzten Monate glaubt.

Denn seit Beginn des Jahres 2025 haben nur drei Spielerinnen zuvor einen Comebackerfolg gegen die aktuelle Weltranglistenzweite feiern können. Das unterstreicht die Souveränität, mit der Elena Rybakina in jedem Match konstant agiert. Doch die drei Spielerinnen, denen dies zuvor in den letzten Monaten gelang, haben dann anschließend auch den Titelgewinn feiern dürfen. Ein mehr als gutes Omen also für Elina Svitolina.

Fernandez, Mboko und Sabalenka machten es vor

Konkret handelt es sich dabei um Leylah Fernandez, die im vergangenen Juli im Halbfinale von Washington nach Satzrückstand gegen Rybakina gewann und anschließend im “District of Colombia” triumphierte. Beim darauffolgenden WTA-1000er-Turnier in Montreal wiederholte Victoria Mboko dieselbe Story. Aryna Sabalenka gewann in Indian Wells in diesem Jahr mit ihrem Comebacksieg direkt den Titel gegen Rybakina, denn beide Kontrahentinnen trafen im Endspiel aufeinander.

Für Elina Svitolina stehen die Zeichen also deutlich auf Titel in Rom. Doch schon im Halbfinale wird Iga Swiatek ein großes Interesse daran haben, das Rybakina-Omen zu durchbrechen. Die Polin präsentierte sich in der italienischen Hauptstadt in bestechender Form. Es wird sich zeigen, ob sie auch den höheren Mächten am Ende trotzen kann.

Hier das Einzel-Tableau in Rom